Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений

В ходе рабочего визита в США глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом министр написал в соцсети Twitter.

По его словам, стороны обменялись мнениями по вопросу обеспечения мира и нормализации азербайджано-армянских отношений.

Было отмечено неприемлемое поведение и подрывные действия Армении, препятствующие мирным усилиям.

On the sidelines of my working visit to 🇺🇸, I met w/US Secretary of State @SecBlinken.

Exchanged views on the peace & normalization agenda btw #Azerbaijan & #Armenia.

Underlined unacceptable behavior and undermining efforts by Armenia that challenges peace efforts.

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) June 28, 2023