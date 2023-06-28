Байрамов и Мирзоян сели в США за стол переговоров |
Госдеп ратует за прочный мир в Карабахе |
The Moscow Times сообщает об аресте Суровикина |
Как ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию (видео) |
Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям |
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван |
Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений |
Байрамов провел беседу с Салливаном |
Захарова: Россия против появления инфраструктуры НАТО на Южном Кавказе |
Главное Мир

От батискафа, затонувшего в районе гибели «Титаника», почти ничего не осталось (фото, видео)

От батискафа, затонувшего в районе гибели "Титаника", почти ничего не осталось (фото, видео)

Журналистка канадского телеканала CBC Хизер Гиллис опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными Береговой охраной США в районе крушения «Титаника». Груду искорёженного металла выгрузили сегодня с корабля Horizon Arctic на пирсе канадской Береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Судя по видео, от подводного аппарата «Титан» осталось совсем немного — белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненного кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа.

Ранее представитель Береговой охраны США заявил, что экипаж «Титана» погиб из-за имплозии подводного судна. В силу давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку.

От батискафа, затонувшего в районе гибели "Титаника", почти ничего не осталось (фото, видео) От батискафа, затонувшего в районе гибели "Титаника", почти ничего не осталось (фото, видео) От батискафа, затонувшего в районе гибели "Титаника", почти ничего не осталось (фото, видео)

Теги:
Из этой рубрики
Путин получил в Дербенте в подарок Коран
Мир

Путин получил в Дербенте в подарок Коран

2023/06/28, 23:01
От батискафа, затонувшего в районе гибели "Титаника", почти ничего не осталось (фото, видео)
Мир

От батискафа, затонувшего в районе гибели «Титаника», почти ничего не осталось (фото, видео)

2023/06/28, 21:56
Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является в России преступлением (видео)
Мир

Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является в России преступлением (видео)

2023/06/28, 21:28
В Венгрии не стали голосовать по заявке Швеции на вступление в НАТО
Мир

В Венгрии не стали голосовать по заявке Швеции на вступление в НАТО

2023/06/28, 21:01
Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)
Мир

Возросло число жертв российского удара по Краматорску (обновлено, фото)

2023/06/28, 20:45
Турция жестко отреагировала на акцию сожжения Корана в Швеции
Мир

Турция жестко отреагировала на акцию сожжения Корана в Швеции

2023/06/28, 19:02
Зеленский предложил праздновать Рождество в один день с США
Мир

Зеленский предложил праздновать Рождество в один день с США

2023/06/28, 18:54
WSJ: Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова во время мятежа, но о его планах узнала ФСБ
Мир

WSJ: Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова во время мятежа, но о его планах узнала ФСБ

2023/06/28, 17:28
Зеленский: Даже в самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
Мир

Зеленский: Даже в самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля

2023/06/28, 17:01