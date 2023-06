От батискафа, затонувшего в районе гибели «Титаника», почти ничего не осталось (фото, видео)

Журналистка канадского телеканала CBC Хизер Гиллис опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными Береговой охраной США в районе крушения «Титаника». Груду искорёженного металла выгрузили сегодня с корабля Horizon Arctic на пирсе канадской Береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Судя по видео, от подводного аппарата «Титан» осталось совсем немного — белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненного кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа.

Ранее представитель Береговой охраны США заявил, что экипаж «Титана» погиб из-за имплозии подводного судна. В силу давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку.

Large side panel offloaded. It has white tarp covering part of the panel. What looks like metal legs now being offloaded pic.twitter.com/fFqJ6qv5eU

— Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023