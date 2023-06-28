От батискафа, затонувшего в районе гибели «Титаника», почти ничего не осталось (фото, видео)

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Журналистка канадского телеканала CBC Хизер Гиллис опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными Береговой охраной США в районе крушения «Титаника». Груду искорёженного металла выгрузили сегодня с корабля Horizon Arctic на пирсе канадской Береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Судя по видео, от подводного аппарата «Титан» осталось совсем немного — белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненного кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа.

Ранее представитель Береговой охраны США заявил, что экипаж «Титана» погиб из-за имплозии подводного судна. В силу давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку.