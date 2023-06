Иракский иммигрант сжег в центре Стокгольма Коран (фото, видео)

На площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса, потом её участники разошлись.

Организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации. Он вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег её. За происходящим наблюдали представители шведских и международных СМИ, и ещё 200 человек. Мужчину, который пытался бросать камни в организатора, задержали полицейские.

❗️Iraqi Immigrant Successfully Burns Quran In The Center Of Stockholm

According to TASS, Salwan Momika tore pages from Islam’s holy book and set it on fire. The protest lasted approximately 30 minutes.

Police reportedly detained a man who tried to throw stones at the organizer.… https://t.co/DKEuRNwmwJ pic.twitter.com/nM1W28YMK7

— RT_India (@RT_India_news) June 28, 2023