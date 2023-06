Блинкен о переговорах с Байрамовым и Мирзояном

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзряном.

«Проведение мирных переговоров на этой неделе с министрами иностранных дел Араратом Мирзряном и Джейхуном Байрамовым в Национальном учебном центре иностранных дел. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру», – написал Блинкен в Twitter.

Hosting peace talks this week with Foreign Ministers @AraratMirzoyan and @Bayramov_Jeyhun at the National Foreign Affairs Training Center. We support Armenia and Azerbaijan working together toward a durable and dignified agreement. Dialogue is key to lasting peace. pic.twitter.com/zkOvYbRXK2

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2023