Чернышевский: Азербайджан в состоянии вышвырнуть росмиротворцев из Карабаха за несколько дней

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе и отношения Азербайджан-Армения, Азербайджан-Россия, Азербайджан-Турция.

«Между Турцией и Азербайджаном есть разработанное Анкарой соглашение о развертывании системы управления и контроля HAKIM «Два государства, одна нация, одно воздушное пространство». Глава оборонной промышленности Турции Халук Гергюн сделал важное заявление о воздушной системе управления и контроля HAKIM, которая осуществляется совместно с Азербайджаном», – цитирует эксперт сообщение «Анадолу».

«Проект системы управления воздушным командованием HAKIM является одним из наиболее важных совместных проектов ВВС Азербайджана и Турции. Благодаря этому проекту ВВС обеих стран получили возможность проводить совместные операции. По этой причине мы адаптировали лозунг рассматриваемого проекта к лозунгу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и изложили его как «Два государства – одна нация – одно воздушное пространство». Когда этот проект будет полностью реализован, совместная зона контроля воздушного пространства будет простираться от Эгейского моря до Каспийского», – приводит слова Гергюна Чернышевский.

«Что скрывается за этим сообщением? А помните, как президент Турции Эрдоган провозгласил: «Один народ – два государства», имея в виду близкородственные народы Азербайджана и Турции? По сути, азербайджанцы, турки и еще туркмены – это же огузы. Это одна семья народная, разделившаяся на три ветви. Различия между азербайджанцами и турками меньше, чем между русскими и белорусами. Азербайджанцы, практически, без переводчиков понимают турецкий язык, как и наоборот. Там 90 процентов общеупотребительных слов у них похожи или одни и те же. Поэтому, как бы есть такая база, что «Один народ – два государства». Просто у них история разная, поэтому культурно-исторические традиция отличаются, а так, действительно – один народ», – отмечает эксперт.

«А за этим провозглашением что было? Военное сближение между Азербайджаном и Турцией в период Карабахской войны, когда Турция была практически на стороне Азербайджана, когда турецкие «байрактары» сделали победу Азербайджана безоговорочной. И что было тогда сказано? Что Азербайджан и Турция имеют единые вооруженные силы. Декларация? Нет. Это еще и очень интересный ход, который позволил Азербайджану «прислониться» к НАТО, не будучи членом этого блока.

Вот сейчас вы видите, как с Украиной происходит – примут, не примут. Украина-НАТО, потом после войны – вот вся эта канитель. Азербайджанцы, понимая, что их никогда никуда не примут, сделали гораздо элегантнее. Они взяли, и заключили соглашение с Турцией, и у них теперь единые вооруженные силы. То есть – нападение на Азербайджан – это уже нападение на страну НАТО. На самом деле – нет, но Турция-то уж точно будет так считать. Соответственно, страны НАТО вписываются за Азербайджан, у них военный союз. И это – гарантия, и Азербайджан стал гораздо свободнее по отношению к России», – заявляет Чернышевский.

«А теперь вот последовало уже техническое воплощение этого лозунга – объединение ВВС, интегрированная система контроля за воздушным пространством, которая позволяет использовать самолеты с наибольшей эффективностью обеих армий. Это уже очень серьезное продвижение к тому, что военно-технический союз между Азербайджаном и Турцией превращается в реальность, в военную реальность.

На фоне войны в Украине это очень важное явление, которое позволяет Азербайджану чувствовать себя увереннее как по отношению к России, так и по отношению к Ирану, который проявляет поползновения напасть на Азербайджан и позволяет себе отпускать всякие угрозы в его адрес.

Ну пусть попробуют напасть на объединенные вооруженные силы Азербайджана и Турции. Посмотрим, что у Ирана получится. Вряд ли они это сделают», – отмечает историк.

«Но есть еще одно очень интересное последствие этого военно-политического сотрудничества. Азербайджан теперь может выгнать российских миротворцев из Карабаха. Карабах – это Азербайджан, война выиграна. Армяне, которые там живут, должны будут или признать себя гражданами Азербайджана, или «давай, до свидания», потому что нельзя гражданам чужого государства жить на территории страны, которую вы ненавидите. Поэтому – зачем там российские миротворцы?» – вопрошает специалист.

«Да, по соглашению, которое закончило войну, они до ноября 2025-го года имеют мандат. Но, во-первых, ноябрь 25-го года – это не очень далеко. А во-вторых – можно и раньше попросить: «Давайте, ребята, мы больше в вас не нуждаемся. Уходите. Гоу хоум». И кто будет против? Особенно, если будут развернуты турецко-азербайджанские войска вокруг этого небольшого миротворческого контингента. Мы знаем, как это закончилось в Сирии, когда Путин попытался показать Эрдогану, что такое «вторая армия мира» (помните, когда там сбили самолет?) И чем это закончилось? В России этого не знают. Закончилось разгромом российских войск на севере Сирии, и пришлось Путину тогда объявлять, что «война в Сирии закончилась и что мы победили и войска выводятся». На самом деле, никто ничего там не вывел, но по факту было признано, что дело плохо. Вот и сейчас будет такая же история», – делает выводы Чернышевский.

«Выгнать можно. Почему Азербайджан этого не делает? Во-первых, потому что Азербайджана – это государство, которое уважает международные договоренности. Это вам не Россия, которая их нарушает и считает, что это клочки бумаги, которые можно порвать. Азербайджан следует международному праву. Не думайте, что это слабый мотив. Это очень мощный мотив для Азербайджана. Он делает его позицию правой, твердой и трудно оспариваемой. Азербайджан – страна небольшая. Он не может позволить вести себя как слон в посудной лавке с международными соглашениями. И очень важно иметь репутацию надежного внешнеполитического партнера, что он и делает. Это очень важный момент. Азербайджан не выгоняет российских миротворцев, потому что он соблюдает международные правовые нормы и соглашения», – уверен эксперт.

«Во-вторых, как сказал Сунь Цзы, «сто раз сразиться и сто раз победить – не лучшее из лучших. Лучшее из лучших – победить не сражаясь». Зачем доводить дело до нового вооруженного противостояния, до новой войны, когда, собственно, что нужно Азербайджану? Карабах – он и так признан международным сообществом частью Азербайджана. Некоторые оголтелые армяне там сопротивляются, но их надо убедить разными способами, что они напрасно это делают. Армения не хочет? Но, во-первых, она хочет. Пашинян прекрасно понимает, что если Армения не найдет себе других союзников, кроме России (Россия уже плохой союзник), и при этом не помирится со своими соседями – с Турцией и Азербайджаном, то не будет уже никакой Армении. Там уже стоит риск существования государства. Народ этого не понимает, а Пашинян понимает. Там не все так просто», – говорит Чернышевский.

«Есть еще одна причина, почему Азербайджан не выгоняет миротворцев, кроме того, что он рассчитывает и так подождать до ноября 2025 года: «Пусть в ноябре 25-го года, но мы получим нашу землю. Тридцать лет ждали, два раза воевали, ничего, подождем еще немного». Но есть еще один момент. Его не надо сбрасывать со счетов. Это азербайджанская диаспора в России. Миллионы азербайджанцев живут на территории России. Отношение к ним и так не очень из-за фашизма и ксенофобии, которые сейчас в России распространяются. И подвергать жизни своих соотечественников опасности и лишениям из-за неосторожных действий государства… Понимаете, Ильхам Алиев – не такой лидер, который вот так легко разменивается людьми. Он, конечно же, не хочет этого. Поэтому старается вести дела так аккуратно, чтобы не навредить своим согражданам и соплеменникам, которые живут в России, тем более что денежные переводы азербайджанцев на родину – довольно солидная прибавка к долларовому балансу азербайджанского общества. Зачем же ее терять? Зачем подвергать людей лишним страданиям, когда можно сделать аккуратно, но твердо, используя международные дипломатические нормы», – говорится в заявлении политолога.

«Я вас уверяю, если потребуется, азербайджанская армия в состоянии вышвырнуть российских миротворцев (не пойми кто они и что они там делают?) из Карабаха в течение нескольких дней. Это не вопрос. Там в военном смысле все безнадежно. А то, что этого не происходит – это потому, что Азербайджан – миролюбивое государство по большому счету. Стремление воссоединиться со своими землями, своей исконной частью, признанной международными договорами – это же, согласитесь, не является показателем агрессии. Вот когда говорят – какой же Азербайджан миролюбивый? Он же воюет! Но извините, он же воюет за свою землю, не за чужую. Не пытается захватить там что-то, как Россия в Украине. Так что, Азербайджан, все-таки – миролюбивое государство. Поэтому, глядя на растущее и укрепляющееся азербайджано-турецкое военное сотрудничество, нельзя не признать, что это эффективный способ решения внешнеполитических задач азербайджанского государства без применения открытой военной силы. Демонстрация сильнее исполнения. Угроза сильнее исполнения. Сто раз сразиться и сто раз победить – не лучшее из лучших. Лучшее из лучших – победить не сражаясь. Вот такая достаточно мудрая политика и проводится Азербайджаном и дай Бог, чтобы она была успешной, потому что погибать на войне никому не пожелаешь. Азербайджанцы заплатили высокую цену во Второй Карабахской войне, не хотелось бы, чтобы им еще раз пришлось платить. И этого, судя по всему, не произойдет», – подытожил Чернышевский.

