Пашинян в роли Башара Асада, или Куда приведут геополитические мечты в «форпосте»

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Власти Армении уже практически не контролируют страну и распродают ее потенциальным партнерам оптом и в розницу для геополитических игр

В Армению прибыла делегация Европарламента — для оценки ситуации с безопасностью. Армения и Азербайджан в сферу юрисдикции Европарламента не входят, реальных возможностей оказать влияние на ситуацию с безопасностью у такой делегации — ниже нуля, но в Армении — бурная радость. Нас заметила Европа!

И все бы ничего, но в это же время министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ. Тоже вроде бы обсуждать вопросы безопасности. А точнее, ныть и плакать. Так от кого же в Армении в реальности ждут защиты и поддержки?

Разберем по пунктам. На территории Армении действует российская военная база. Официально она располагается в Гюмри, но под ее фактическим контролем еще и аэропорт «Эребуни» в Ереване. Есть планы по созданию российской базы еще и в Берде (историческое название – Товузгала). Идут разговоры о российской базе в Зангезуре. Именно российская база официально отвечает за безопасность Армении. Эта страна входит в ОДКБ, действует еще и двусторонний договор с Россией о военной помощи. Под контролем России находятся границы Армении с Турцией и Ираном. А еще — КПП в международных аэропортах Армении. Есть сведения, что российские пограничники разворачивают заставы и близ границы с Азербайджаном. Причем это далеко не все «точки» на территории Армении, где развевается российский триколор. Наконец, Армения активно используется Россией для обхода санкций и «параллельного импорта». Словом, московские представители не зря называют Армению форпостом России.

А на юге Армении, в Западном Зангезуре, подаренном ей советской Россией сразу же после вооруженной аннексии Южного Кавказа в 1920-1921 годах, осваивается Иран. Здесь, в Гафане, уже открыто иранское консульство и вывешен иранский флаг. Иран точно так же использовал и использует Армению для обхода санкций.

Там же, в Западном Зангезуре, активничает миссия европейских наблюдателей. И власти Армении от каждого из этих партнеров ждут защиты и поддержки.

А что же на деле? Каждая страна, конечно, вправе сама выбирать модель, как ей строить свою безопасность, партнеров в этом вопросе, и самостоятельно решать, ориентироваться ли на союз с Россией, делать ли ставку на Запад, проводить ли политику неприсоединения и вооружённого нейтралитета,.. Главное, чтобы у этой самой политики в сфере безопасности был четкий и внятный вектор. Страны Балтии вступили в НАТО и ЕС. Западный вектор выбрала Украина. Беларусь ориентируется на Москву.

Еще один яркий пример четкой политики в сфере безопасности — Азербайджан. Наша страна вступила в Движение Неприсоединения, четыре года председательствует в этой организации, выстроила одну из сильнейших армий мира и крепит военный союз с братской Турцией. И самое главное, Азербайджан полностью контролирует собственные границы, не «делегируя» эти полномочия кому-либо. Словом, моделей безопасности может быть много. Но политика в сфере безопасности — это не разовые акции и визиты, а четкий и выверенный курс. И она, как бы повежливее сказать, не напоминала флирт на танцплощадке где-нибудь на турбазе в Истису, переименованном в «Джермук»: строить глазки одному, призывно улыбаться другому, пригласить на «белый танец» третьего, вечером в номер — четвертого, а строить долгосрочные отношения рассчитывать уже с пятым…

А Армения ведет себя именно так. И итог здесь будет куда трагичнее, чем на танцплощадке, где обиженные партнеры тоже могут не совсем вежливо «разобраться» не только друг с другом, но и с самой любвеобильной дамочкой. В общенациональном прочтении это означает постепенное сползание к той ситуации, в которой сегодня находится Сирия. Та самая Сирия, на чьей территории наличествует российская база «Хмеймим», откуда перебрасывали наемников в Армению, где одновременно создает свою военную инфраструктуру Иран, регулярно «огребая» от Израиля, действуют без согласия официального Дамаска военные США, проводит свои антитеррористические рейды Турция, а Башар Асад даже не пытается навести порядок в собственной стране. Более того, в Армении с ее традициями террора, в том числе внутриполитического, с клановой рознью, не исключено сваливание в полномасштабную гражданскую войну. Власти Армении уже практически не контролируют страну и распродают ее потенциальным партнерам оптом и в розницу для геополитических игр. Со всеми вполне прогнозируемыми последствиями.

И остается только напомнить, как на ранних стадиях своей агрессии против Азербайджана Армения вбросила в информационное пространство показательный лозунг: «Превратим Азербайджан в Ливан, а Баку в Бейрут!» А сегодня в Баку остается запастись попкорном и наблюдать, как то, что армянские стратеги пытались реализовать в Азербайджане, сбывается в самой Армении. Которая дрейфует то ли к Ливану образца семидесятых годов, то ли к современной Сирии. Но это уже и выбор, и ответственность армянского руководства. Которое в очередной раз не просчитано, чем могут закончиться игры в геополитику для «форпоста».

А.Шакур