Политологи: Ситуация выгодна и Западу, и ЕС, и даже России

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В чем состоит цель провокации, совершенной 15 июня Арменией против погранично-пропускного пункта Лачин и наших пограничников? Только ли в том, чтобы бросить тень на успешную деятельность азербайджанского ППП, препятствовать безопасному и свободному использованию пункта? Кто стоит за этой провокацией?

Вы заметили некую «случайность», когда конфликтующие стороны, а в данном случае речь идет об Армении и Азербайджане, приближаются к контурам общего знаменателя по актуальным вопросам, неизменно вмешиваются «высшие силы», которые всячески препятствуют достижению мира? Но так как в мире все гармонично и упорядоченно, то и верить в случайность было бы наивно. А если речь идет о политической сфере, то верить в случайность не просто наивно, а глупо и безграмотно.

Включим хронометр и сопоставим с произошедшими событиями.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан и его заявление: «Ереван и Баку не должны упускать имеющийся шанс для нормализации отношений. Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном внесëт весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении».

При этом Эрдоган назвал «важным шагом» недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару на церемонию инаугурации турецкого лидера.

Почти синхронно в Ереване проходит встреча Пашиняна с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, который является сопредседателем рабочей группы Россия-Азербайджан-Армения по разблокированию транспортно-экономических связей. В ходе встречи Пашинян заявил, что армянская сторона готова к разблокированию коммуникаций на условиях соблюдения суверенитета Армении.

И вот на фоне столь позитивных заявлений ложкой дегтя является обстрел азербайджанского ППП на мосту Хакари, при въезде в Лачинскую дорогу. Естественно, возникает резонный вопрос: если все внешние акторы и внутренние региональные игроки заинтересованы в мире и стабильности (во всяком случае, они так заявляют), то кому выгоден пограничный инцидент?

Как говорили древние римляне: qui prodest? Тем более, в нашем региональном клубке завязался не один узел. Запад, Россия, Иран, Франция…Каждая из этих сторон намеревается «развязать карабахский узел» в своих интересах. И все же, кому выгодна эскалация на фоне мира?

По данному вопросу свое мнение высказали азербайджанские и российские политологи.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил: «Я дал по этому вопросу обширный комментарий. Реально в торпедировании переговоров в Вашингтоне и последующей встречи первых лиц в Брюсселе заинтересована Москва. Ей важно показать, что на земле есть только РМК и без России никакой стабильности и мира не будет».

Российский политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, в свою очередь, сказал: «Не рассматриваю сейчас, кто и как мог влиять на недавний приграничный инцидент. Но эта ситуация, во-первых, усиливает охлаждение между Москвой и Ереваном – отметим, в частности, вызов посла России в Ереване Сергея Копыркина в МИД Армении в связи с этим инцидентом. А значит, будет объективно выгодна Западу и ЕС, имеющим собственные интересы в рамках переговорного процесса между Баку и Ереваном, а также стремящимся усилить свое влияние на Армению. Во-вторых, дальнейшая эскалация в приграничной зоне может как минимум замедлить переговоры и по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Это в итоге может объективно играть на руку Ирану. Отметим, что недавно и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о позиции Тегерана в связи с переговорами по данному вопросу. Кроме того, вспомним, что к той же теме проявляли интерес и в Евросоюзе. Поэтому подобные всплески напряженности могут, по крайней мере, стать фактором роста ожиданий со стороны руководства ЕС, которому было бы выгодно усиление своего влияния и на переговорный процесс по вопросу о разблокировании транспортных коммуникаций».

Как видим, сколько людей, столько и мнений. И в данном случае мнения разошлись. К произошедшему инциденту можно подойти со своей «колокольни». Но истина заключается в одном: ни один из внешних акторов, задействованных в южно-кавказской игре, не желает ее завершения. Чем дальше игра, пусть даже и кровавая, но она стоит свеч. И в этом вопросе Запад и Россия едины.

Создается впечатление, что «мирным» скрепом Запада и России является именно карабахский вопрос. Но эта иллюзия лишь до поры до времени. Мир в регионе – шаг к войне. И Азербайджан, и Армения в данном случае не будут играть особую роль. На геополитическую шахматную доску вступят более весомые фигуры…

Фарид Теймурханлы