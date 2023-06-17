МИД Азербайджана поздравил Великобританию

77 Просмотров

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Великобританию по случаю национального праздника – Дня рождения короля.

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Twitter.

«По случаю официального дня рождения его Величества Короля, мы передаем наши самые теплые и искренние пожелания правительству и народу Соединенного Королевства! И надеемся на дальнейшее расширение нашего многолетнего сотрудничества, с национальным праздником!» – говорится в заявлении.