Черная дыра на теле планеты

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Когда одно преступление сходит с рук, преступник превращает злодеяния в норму и начинает пополнять свой черный баланс. Рано или поздно ему приходится отвечать за свои действия, но до того он приносит несчастий и бед другим, что называется, дай Бог.

Это правда, что в каждой норме и закономерности имеются исключения. Глядя на то, как армяне на протяжении двух столетий пристрастились к преступным деяниям в так называемой борьбе за самоопределение, становится понятной их генетическая склонность к актам насилия не только против человечности, но и в отношении окружающей среды, нормам этики и приличия, наконец, к вандализму и варварству.

Поразительным и непонятным видится то, как на серийные правонарушения хайского племени, его нечестность и косность, наконец, террор закрывают глаза внешние силы.

Запад и Россия исторически заигрывают с армянским авантюризмом, который не знает границ. Влиятельные политические и общественные круги влиятельных центров приняли за правило не замечать преступлений армян на азербайджанских землях, в других регионах мирового пространства. В результате вопиющего безразличия армянская наглость превратилась в фактор реального действия. Как в случае с обходом санкций, введенных в отношении России в связи с войной, которая идет на украинской земле.

Как ни странно, Армения остается черной дырой, через которую незаконным путем доставляются запрещенные технологии, электронное оборудование и прочие ресурсы в страну, которая затеяла агрессию против своего соседа.

Армения одна из немногих стран, которая в свете введенных против России ограничений увеличивает перевозки запрещенных грузов в эту страну.

Инициатором санкционной политики является Запад. Он сужает кольцо ограничительных мер. При этом выявляются незаконные маршруты доставки контрабанды стратегических материалов и ресурсов в страну, которая ведет оккупационную политику.

США и страны Европейского Союза выявили несколько маршрутов черного бизнеса, и, как результат, уже в силе жесткие ограничительные меры не только против юридических и физических сил, но и отдельных стран. Но опять в этом ряду особняком стоит Армения, которая не только участвует в процессе обхода западных санкций.

Она на этом греет руки, зарабатывает приличные барыши, водя за нос международное сообщество. Прибыль, получаемая от теневых торговых сделок, перепродаже запрещенных ресурсов, идет на приобретение Иреваном новых наступательных вооружений. Посему Армения с ее слабым и ведомым политическим руководством совершает каскадные преступления, создавая новые очаги напряженности на Кавказе и вокруг него.

Дирекция Управления по координации санкций Госдепартамента США на основе фактов официально утверждает, что Армения является одной из немногих стран, чье участие в черных схемах помогает России обходить санкции.

За счет преступных операций с участием российского сателлита Москвой в быстром режиме наращивается арсенал смертоносного потенциала, с помощью которого уничтожается инфраструктура украинских городов, мирное население, наконец, с угрожающими темпами расширяется линия фронта в ужасной войне.

Американские политики и дипломаты говорят об участии Армении в неблаговидных деяниях во всеуслышание с самых высоких трибун. Однако срабатывает принцип «Васька слушает, да ест». Имеются точные данные, полученные в результате успешных операций специальных служб, которые подтверждают факты армянских преступлений на российском направлении. Проблема выносится на обсуждение на уровне Европейского Совета международных отношений, специальных групп на уровне структур ООН и других звеньев.

Несмотря на широкую огласку и растущее беспокойство сообщества, Иреван демонстративно игнорирует мнение международных кругов, специальных инстанций, и продолжает делать своё предосудительное дело. Проблема обрела скандальный характер. Она довольно серьезная, потому что подрывает общепринятый нормативный порядок, ведя дело до международной хаотизации.

Но получается казус, коль влиятельные инстанции США, строго контролируя приграничные с Россией страны, усиливают мониторинг. Они ведут интенсивный контактный процесс со странами Европы и Азии, чтобы выяснять и предотвращать незаконные поставки контрабанды в Россию. Армения странным образом выпадает из цепочки жесткого контроля и продолжает творить зло против украинского народа.

Американские источники свидетельствуют, что с начала текущего года Москве удалось довести импорт ряда ключевого электронного оборудования до довоенного уровня. Это тревожный факт, и заставляет с собой считаться. Но раз так, и уже доподлинно известно, что ведущую роль в обходе антироссийских санкций играет Армения, почему в ее отношении доминирует «миндальная политика»? Почему все ей сходит с рук?

Понятно, что любая страна, ведущая войны, испытывает нехватку стратегических ресурсов, остро нуждается в оборудовании, способной переломить ход боевых действий. В этом ряду особняком стоит электронное оборудование, по части которого у России имеются большие пробелы.

Она не в состоянии производить ее собственными силами, потому форсированно осуществляет черный импорт. Речь в основном о специальных процессорах, микросхемах, микрочипах и прочих интегрированных системах, которые не являются изделиями двойного назначения. Россия их не производит, но они по-прежнему широко используются Москвой в военной кампании.

Армения уличена в обходе санкций, однако она в ус не дует, наоборот, расширяет границы участия в преступных схемах. Совсем недавно влиятельная американская газета The New York Times со ссылкой на Управление промышленности и безопасности США свидетельствовала, что импорт чипов и процессоров на территорию Армении из США увеличился на 515%, а из стран ЕС – на 212%, что позволило Иревану повысить индекс реэкспорта на 97% за неполный год.

Маршрут зла известен, однако никаких действий, призванных предотвратить незаконный торговый оборот, не последовало.

Сами американские источники свидетельствуют, что в результате оперативных работ и расследований были выяснены теневые маршруты реэкспорта в Россию из приграничных стран. В итоге были предприняты неотложные действия, положившие конец потоку реэкспорта из Казахстана, Турции, Гонконга, ОАЭ и других стран. Но в этом ряду нет Армении.

Получается, что для нее введен режим благоприятствования, обеспечивающий зеленый свет в цепочке бесперебойной контрабанды. Правда, уже просочились сведения о том, как банки Армении наряду с финансовыми учреждениями других стран стали блокировать платежи за специальные изделия, реэкспортируемые в Россию. Но это капля в море. Иреван не собирается отказываться от прибыльного теневого бизнеса.

Как тут не вспомнить порочную практику последнего тридцатилетия, когда Армения творила чудовищные преступления на азербайджанских землях, ведя войну также против мирного населения, а Запад закрывал глаза на зверства оккупантов.

Азербайджан неоднократно поднимал вопрос введения санкций против страны, которая демонстративно плевала на мировой порядок, юридические нормы, демонстративно идя на преступления против человечности. И ничего. А теперь Армения снова плюет на сообщество и правовые нормы, и Запад опять проявляет безразличие в отношении страны, которая выставляет себя баловнем судьбы. Возмутительно.

Саттар Касумов