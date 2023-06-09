В Турции и Грузии намерены вернуть ковидные штрафы. А в Азербайджане?

431 Просмотров

Конституционный суд Турции принял решение вернуть гражданам страны деньги, выплаченные ими в качестве штрафов за нарушение правил карантинного режима в период коронавирусной пандемии. Граждане, оштрафованные в период пандемии, смогут подать заявку на возврат средств. Все суммы, уплаченные с 11 марта 2020 года по 9 ноября 2022 года, будут возвращены, а штрафы, которые не были оплачены, будут автоматически отменены.

Следующей страной, списавшей пандемийные долги и решившей вернуть гражданам суммы штрафов, стала соседняя Грузия. Этот шаг был расценен гражданами страны как акт политической мудрости. Эти события в очередной раз навели наших граждан на мысли о том, будут ли приняты аналогичные меры и у нас в Азербайджане.

Правда, несколько настораживает количество оштрафованных в Азербайджане граждан: согласно данным МВД, только за один месяц, с 17 марта по 17 апреля 2020 года, за нарушение карантинного режима было оштрафовано почти 57 тысяч человек. С учетом того, что все пандемийные ограничения, кроме открытия сухопутных границ, в нашей стране были сняты в 2022 году, число оштрафованных может превысить миллион.

Напомним, что штрафы для нарушителей карантинного режима варьировались от 50 манатов до 400 в зависимости от нарушения и статуса нарушителя. И если сейчас подсчитать, сколько государство должно выплатить людям, то речь пойдет о десятках миллионов манатов.

В связи с этим экономист Эльшад Мамедов считает, что с учетом экономических возможностей Азербайджана возвращение штрафов и списание долгов вполне возможно, и это далеко не те суммы, которые нашему правительству будет сложно выплатить.

«Почему до сих пор не принято такое решение? Я считаю, что аргументы правительства, направленные против этого решения, заключаются в том, что в дальнейшем собирать штрафы будет тяжелее, так как у граждан выработается нечто вроде дурной привычки: «Сегодня мы платим, завтра – нам». Но на самом деле во всей этой пандемической истории было много негатива, и население сталкивалось с очень серьезными проблемами экономического и социального характера, и потому, конечно же, вернуть суммы штрафов и списать долги было бы целесообразным. Это можно сделать в качестве единовременных выплат. Тем более, что в бюджете имеется существенный профицит, имеются весьма значительные бюджетные сборы. По результатам первого полугодия мы можем сказать, что в бюджете страны собрано значительно больше, чем планировалось в конце прошлого года. Можно до конца года этот вопрос решить»,- отметил эксперт в беседе с Minval.az.

По словам Э.Мамедова, на самом деле нужно понимать, что любые сборы – будь то налоговые или таможенные пошлины, или штрафы – только на первый взгляд выглядят увеличением возможностей государства. В конечном счете изымание денег у бизнеса и граждан будет приводить к потерям, потому что изымаются те ресурсы, которые и население, и бизнес потратили бы на инвестиции, на покупку чего-то, и по любому эти средства вернулись бы в экономику страны.

«Несведущие «специалисты-экономисты» считают взыскание штрафов правильным шагом, хвалятся тем, что сегодня собрали больше денег, чем вчера. Но взыскание денег из экономики глупо, тем более что экономика наша остро нуждается в инвестициях. Все эти штрафы сегодня неактуальны. Наши чиновники всегда хвастаются тем, что сегодня собрали больше налогов, а значит, это хороший показатель деятельности фискальных органов. Но на самом деле нужно радоваться не этому, а тому, что больше денег вложено в экономику страны», – сказал экономист.

Экономист Натиг Джафарли настроен более скептически, и считает, что возвращение штрафных денег и списание пандемийных долгов Турцией и Грузией – это не лояльность, проявленная к гражданам, а чистая политика.

«Отмечу, что в Турции этот вопрос был одним из важнейших элементов предвыборной борьбы: и оппозиция, и власть обещали народу обнулить все пандемийные долги, в том числе и суммы штрафов по бизнесу (а суммы этих штрафов были огромны). И вполне естественно, что политики, давшие это обещание, не могли его не сдержать. В Грузии тоже есть предвыборный цикл, обещание списать пандемийные штрафы прозвучало со стороны правящей партии, они тоже сдержали свое обещание», – сказал Джафарли.

По словам Н.Джафарли, можно предположить, что в преддверии выборов в Азербайджане и оппозиция, и власть, скорее всего, обратят внимание на приведенный опыт Турции и Грузии, потому как этот шаг вызовет интерес и повысит гражданскую активность. Но с учетом того, что до ближайших выборов, согласно официальному графику, осталось около двух лет, то правительству было бы полезно подумать над этим вопросом уже сегодня, так как этот шаг позитивно будет воспринят населением.

«Но у меня нет особых иллюзий насчет того, что штрафные выплаты будут возвращены. Но граждане могут объединиться и подать иски в суды, чтобы добиться решения о списании долгов – вот это на самом деле возможно, но при условии сплоченности», – заявил Джафарли.

В корне не согласен с шагом турецкого и грузинского правительств известный адвокат Акрам Гасанов, отметивший в своем комментарии корреспонденту Minval.az, что его позиция в том вопросе твердая и обжалованию не подлежит.

«Как юрист, я не поддерживаю отмену наказаний. Если людей привлекли к ответственности за нарушение закона, они должны понести наказание, и освобождать от него можно только в самых исключительных случаях. Я последовательный противник широких амнистий и помилований, потому что у людей это вызывает чувство безответственности. Особенно, когда я вижу в этих списках взяточников и коррупционеров. На самом деле, это является сигналом для остальных, дескать, продолжайте в том же духе, в конце концов вас всех амнистируют. Теперь, что касается пандемийных штрафов. Тут дело вовсе не в деньгах, как вы понимаете. Для меня это не финансовый вопрос. Если сейчас простить штрафы и долги, то завтра, при повторении аналогичной ситуации люди просто не будут серьезно относиться к происходящему. Есть и другой момент: некоторых за нарушение карантинных правил еще и сажали, к примеру, зятя экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. И как быть с ними в этом случае? Может быть, им еще компенсацию за моральный ущерб выплатить?», – резюмировал А.Гасанов.

Яна Мадатова