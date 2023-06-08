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Шойгу утверждает, что ВСУ в результате двухчасового боя потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек

Шойгу утверждает, что ВСУ в результате двухчасового боя потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что в ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, попытка прорыва была произведена в 1:30 силами 47-й механизированной бригады ВСУ численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Как отметил глава Минобороны, украинские военные были своевременно обнаружены. Затем ВС РФ нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

ВСУ, утверждает он, потеряли до 350 бойцов при попытке прорыва на запорожском направлении.

«На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек», – заявил он.

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