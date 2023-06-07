Ильгар Велизаде: Если бы не наши ПВО, катастрофа на Мингячевирской ГЭС была бы больше, чем на Каховской

Ситуация вокруг Каховской ГЭС вызвала много вопросов. Несмотря на все обвинения Украины, даже США – союзник официального Киева не подтверждают причастность России к подрыву плотины, в связи с чем возникают смутные сомнения относительно заявлений, сделанных украинской стороной.
В ООН также не торопятся обвинять Россию, поскольку доказательная база слабая. Главный аргумент во всей этой истории – это «не было бы войны и вторжения, не было бы и всей этой ситуации».
В беседе с Minval.az о ситуации вокруг Каховской ГЭС политолог Ильгар Велизаде, сказал, что «сейчас все отталкиваются от того, что если бы не было бы войны, то не было и взрыва».
По его словам, все, что происходит в Украине — результат войны.
«Если отталкиваться от этой точки зрения, то ответственность в любом случае несет Россия. Согласно одной версии происшествия, это Украина взорвала ГЭС, чтобы ослабить оборонительные позиции России, поскольку под водой остались также и российские фортификационные сооружения, минные поля, блиндажи, склады вооружений и так далее», – сказал он.
Другая версия заключается в том, что ГЭС была подорвана для того, чтобы остановить украинское контрнаступление, считает он.
«Поскольку подрыв плотины усложняет атаку и для Украины. Словом, возникла ситуация, когда возможно все. Это происшествие может быть не последним трендом на фоне уже начавшегося или ожидаемого еще контрнаступления. Данный процесс будет более масштабным с соответствующими разрушениями и последствиями», – сказал он.
Велизаде добавил, что нельзя утверждать и то, что взрыв Каховской ГЭС – это последняя катастрофа такого масштаба в ходе данной военной кампании.
«Есть еще и АЭСы, аммиачный трубопровод и так далее. Стороны могут пойти на любые критические сценарии. Это говорит о том, что прогнозировать что-либо конкретное нельзя и драматизировать – тоже», – добавил он.
Политолог отметил, что часть военных действий переместилась на территорию России, война имеет тенденцию расширения: «Да, основным театром боевых действий остается Украина, но исключать, что война может перекинуться и на территорию России, нельзя».
Говоря о международном праве, Велизаде сказал, что нормы международного гуманитарного права, в частности Женевская конвенция от 1949 года о защите гражданского населения во время войны, которая обращает внимание на приведенные моменты, в очень жесткой форме осуждает нарушение правил ведения войны.
«Каховская ГЭС – это гражданский, мирный объект, а не военный, ее подрыв вызывает экологический и гуманитарный ущерб. Также, как и Мингячевирское водохранилище, которое подверглось ракетному обстрелу со стороны Армении в ходе 44-дневной войны. Благо тогда наши ПВО сработали, но катастрофа по масштабам была бы не меньше, а может, даже и больше, чем то, что мы видим на Каховской ГЭС. Подобные действия осуждаются конвенцией. Еще подрыв можно квалифицировать как террористический акт», – сказал он.
Ниджат Гаджиев