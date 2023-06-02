Эмин Агаларов – «Минвалу»: Сегодня Азербайджан на постсоветском пространстве абсолютно на высоком уровне

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На днях в курортном комплексе Sea Breeze Resort & Residences был организован Инвестиционный форум, куда были приглашены представители бизнес-элиты, крупные инвесторы со всего мира и руководители государственных структур Азербайджана, заинтересованные в развитии столь амбициозного проекта предпринимателя, девелопера Эмина Агаларова в Баку. Проект действительно масштабный: на территории поселка Нардаран который год строится городок, рассчитанный на 100 тысяч человек. Форум же показал, насколько грандиозны планы Агаларова, и подстегнул инвесторов еще больше вложиться в нашу страну, в частности в Sea Breeze. Ведь Sea Breeze – это не просто курортный комплекс. В будущем он станет еще одним центром притяжения туристов со всего мира, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сегодня Эмин Агаларов дал эксклюзивное интервью Minval.az, в ходе которого не только рассказал о своих бизнес-планах, но и внес ясность в информацию, распространяемую о нем в СМИ, а также затронул другие любопытные моменты.

– По российским каналам крутят рекламу Sea Breeze. Как повлияла реклама на привлечение россиян в качестве покупателей недвижимости в Баку, на берегу моря? Какой процент покупателей недвижимости в Sea Breeze на данный момент составляют граждане Азербайджана и какая часть приходится на долю иностранцев?

– Сегодняшняя статистика разбита следующим образом: 92% покупателей недвижимости в Sea Breeze – это азербайджанцы и местное население, 5% – россияне, 3% – остальной мир. В ближайшие годы, я думаю, что эта цифра может сместиться: промежуточными владельцами недвижимости на 85% могут сохраниться азербайджанцы, остальные покупатели будут иностранцами (из 15 оставшихся 7 или 8 % – россияне). Но в любом случае они временные держатели недвижимости, потому что финальный покупатель у нас – азербайджанец. То есть они будут больше выступать как инвесторы, которые купили, чтобы заработать, перепродать дороже.

– Помогает ли реклама привлечению покупателей?

– Реклама – двигатель торговли. Мы рекламируемся не только в России, но и по всему миру: и в соцсетях, и целевая реклама есть.

– Пока что у вас акцент на Sea Breeze. А есть планы на развитие какого-то проекта в регионах Азербайджана в будущем?

– Мы разговаривали с первым заместителем министра экономики о том, как бы на новых территориях что-нибудь построить, но пока мои усилия брошены сюда, в Sea Breeze, мы строим около 50 зданий одновременно – это уже большой объем работы. В ближайший год мы планируем начать строительство еще около 100 строений. Браться за что-то еще в другом месте мне пока будет сложно, но желание такое есть.

– Вы уже сказали, что Sea Breeze – это бакинская «Рублевка», но я все же спрошу: предусмотрен ли в этом проекте бюджетный вариант жилья?

– К ценообразованию это не имеет никакого отношения. «Рублевка», потому что, с концептуальной точки зрения, можно круглый год жить за городом, где создана инфраструктура. Вся недвижимость, которую мы сегодня здесь продаем, колеблется от полутора тысяч манатов за квадратный метр до четырех тысяч манатов – вполне рыночная цена. И в этом уникальность Sea Breeze. Ты можешь купить себе дом за несколько миллионов долларов, в то же время достаточно потратить 150 000 манатов, чтобы купить квартиру и жить в Sea Breeze, пользоваться всей созданной инфраструктурой – это проект для всех.

– Элитный район на Sea Breeze подразумевает чистое море, лазурный берег, а поскольку мы знаем, что Каспийское море – далеко не самое чистое, то, как вы решаете вопрос очистки воды и приведения пляжей в идеальное состояние?

– Я считаю, что у нас шикарное море. Наш берег один из самых чистых – это связано с тем, что мы используем систему очистных сооружений. Кроме того, государство всегда принимает всевозможные меры для очистки моря от нефтяных выбросов и других отходов, этот процесс мы наблюдаем из года в год. Помимо этого, мы сами каждый сезон получаем замеры показателей качества воды, МЧС выдает нам каждый сезон заключение мониторинга. Мы видим, что море вполне чистое, чтобы там купаться, ничем не грязнее других морей.

– Тут есть и другой момент – ветренные дни.

– 285 ветренных дней, по статистике, в год. Иногда ветер мешает нашим мероприятиям, которые проводятся на улице, но мы строим дюны, они потихонечку обрастают и становятся защитой от ветра. Над ними работают специалисты из Канады, которые изучают потоки ветра. Обычно у нас северный ветер, а иногда это даже положительно влияет на жизнь и отдых, особенно в жаркие дни: холодные потоки выступают природным кондиционером.

– Как антироссийские санкции повлияли на ваш бизнес? Правду пишут, что в период пандемии вы продали три автомобиля из своего гаража и взяли в банке кредит, чтобы выплатить зарплату 15 тысячам сотрудникам?

– В моей сети по России работает около 4-5 тысяч человек – это около 15 фитнес-центров, рестораны и офис. Действительно, в период пандемии я продал несколько машин, потому что были трудности, но я сохранил всем сотрудникам зарплаты, и каждый месяц в закрытых объектах продолжал выдавать людям зарплату. В период пандемии то же самое мы делали и здесь.

– Кстати, «Крокус фитнес» действует в Сабаильском районе Баку, как там обстоят дела? Но там, как мы заметили, работает команда тренеров из России.

– Дела обстоят хорошо, скоро в Sea Breeze мы откроем второй такой центр. Тренеры не все из России, у нас микс. Только менеджмент у нас российский, потому что я изначально строю эту сеть с российским менеджментом. Мы также открылись и в Таджикистане и планируем развиваться дальше.

– Как удается совмещать бизнес и творчество?

– Я не отделяю одно от другого: и то, и это – есть работа, и то, и это – есть творчество. Когда придумываешь новое здание – это тоже творческий процесс.

– Антироссийские санкции для вас – уже пройденный этап, вы адаптировались к реалиям?

– Антироссийские санкции не сильно повлияли на мой бизнес, поскольку мой основной бизнес – это бизнес в России: фитнес-клубы, рестораны, холдинг «ЖАРА», большой ТЦ на территории элитного района Подмосковья – Estate Mall, а также проекты здесь – конечно же, Sea Breeze.

– Во время войны в Карабахе вы консолидировали всех ваших коллег в России, чтобы они озвучили свою позицию армяно-азербайджанскому конфликту.

– Не совсем так, я их не консолидировал. Мы хотели вместе выработать грамотную, единую позицию для всех артистов. Это очень важный и тонкий момент. Мы любим свою страну, мы за нее – это очевидные вещи, но каков должен быть посыл? Потому что в сфере современного шоу-бизнеса около 10 артистов азербайджанского происхождения, наша аудитория – это более 100 млн человек, мы, можно сказать, такие опинион-мейкеры, любое неправильное слово может вызвать нежелательные последствия. Поэтому мы с ребятами были очень осторожны, дождались тезисов и синхронизировали наши действия. И как оказалось, все сделали правильно.

– Когда я говорила с представителями нашей диаспоры в России, то многие жаловались на то, что у армянской диаспоры везде все схвачено, что их состоятельные представители финансируют взращивание спикеров, защищающих интересы Армении, а у нас таких нет…

– Так случилось, что в российских СМИ работает много армян, они творчески реализовались в этой области. А СМИ – это всегда влияние.

– Сейчас все изменилось?

– Сегодня я могу сказать, что Азербайджан на постсоветском пространстве абсолютно на высоком уровне, наша музыка во всех стриминговых платформах в первой двадцатке еженедельно, чего не было раньше.

Рамелла Ибрагимхалилова