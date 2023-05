Григорян подтвердил поддержку целостности Азербайджана

294 Просмотров

На Братиславском форуме GLOBSEC 2023 в столице Словакии совместно с Центром анализа международных отношений было организовано мероприятие «Энергетическая и климатическая безопасность: извлеченные уроки и взгляд на будущее» (side event).

Об этом говорится в сообщении Центра анализа международных отношений.

В рамках форума принимавшие участие в панельных дискуссиях «К мирному будущему: Новый рассвет для Южного Кавказа» (Energy and Climate Security: Lessons Learned and way Ahead) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудили азербайджано-армянские связи и мирный процессе в регионе.

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате Второй Карабахской войны азербайджанские территории были освобождены от оккупации. Он отметил, что принцип уважения территориальной целостности очень важен для Азербайджана. Хикмет Гаджиев также обратил внимание на встречи, состоявшиеся между сторонами, добавив, что больше имеет значение не то, где ведутся мирные переговоры, а тема переговоров.

Армен Григорян заявил, что Армения поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но самым большим вопросом между Азербайджаном и Арменией является Карабахский вопрос. Он сказал, что в связи с делимитацией границ Армения предложила взять за основу карту 1975 года и добавил, что Армения никогда не даст согласия на создание коридора на своей территории. Хикмет Гаджиев в ответ заявил, что, хотя Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но при этом направляет оружие в Карабахский регион Азербайджана, где все еще находятся армянские военные.

Говоря о делимитации границ, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает взятие за основу Алма-Атинской декларации 1991 года: «Мы должны взять в свои руки мирные инициативы в регионе. Мы предложили формат Азербайджан-Грузия-Армения. Что касается открытия транспортных линий в регионе, приглашение каких-либо сил для обеспечения безопасности азербайджанского населения, проезжающего через территорию Армении – дело самой Армении. Об этом говорится в трехстороннем документе, подписанном между Азербайджаном, Россией и Арменией».

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, член правления Эсмира Джафарова и главный советник Шахмар Гаджиев также приняли участие в форуме GLOBSEC 2023. В рамках сотрудничества с GLOBSEC Центр анализа международных отношений в рамках форума организовал мероприятие под названием «Энергетическая и климатическая безопасность: выводы и взгляд в будущее» (side event). В ходе своего выступления Эсмира Джафарова рассказала об энергетическом кризисе в Европе и энергетическом партнерстве ЕС и Азербайджана.