Гендиректор ВОЗ обсудил с главой Минздрава Азербайджана важность договора о пандемиях (фото)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым, в ходе которой обсудил развитие служб иммунизации в стране.

“Мы обсудили усилия Азербайджана по развитию служб иммунизации, охране здоровья матери и ребенка в сельской местности, а также важность договора о пандемиях для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения”, – написал Гебрейесус в Твиттере.

