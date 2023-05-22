Русская рулетка Никола Пашиняна

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Армянский лидер заблудился меж трех сосен – собственной страной, Россией и Западом, – иголки которых одинаково остры. И как бы он ни изворачивался сейчас в урегулировании конфликта с Азербайджаном, поверженным экс- революционер, все же, будет. Но шанс стать соавтором мирной новейшей истории Южного Кавказа у него был.

25 мая в Москве ожидается встреча глав России, Азербайджана и Армении. По всей видимости, она готовилась заранее (предварительно в Первопрестольной состоялась встреча министров иностранных дел АР и РА под зорким надзором их российского коллеги Сергея Лаврова). Последний сообщил, что представители трех сторон «обменялись оценками ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договоренностей, достигнутых в период после ноября 2020 г. между президентами России, Азербайджана и премьером Армении. Он пояснил, что договоренности касаются обеспечения безопасности и стабильности в Карабахе в зоне ответственности российского миротворческого контингента, затрагивают разблокирование транспортных и экономических коммуникаций: «Этим занимается трёхсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. … Прежде всего, речь идет о делимитации границы с её последующей демаркацией. Для этого … была создана армяно-азербайджанская комиссия по делимитации с участием российской стороны в качестве консультанта»

Ну и, конечно, подписание «мирного договора» с «подключением других посредников» в лице Вашингтона и Брюсселя – президенты Армении и Азербайджана недавно побывали в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но, признал Лавров, «наши партнёры подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора». Однако он понадеялся на «позитивный результат», поскольку «к общему видению» стороны приблизились.

Означает ли это, что «приближение» позволяет надеяться на то, что встреча в Москве Алиева и Пашиняна с участием Путина завершится полным сближением? И вообще зачем она была нужна вскорости после переговоров в Брюсселе, где тоже место имело «приближение к общему видению»? Создается впечатление, что такового нет по сути, и оно существует лишь на уровне дипломатической риторики, так как затягивание окончательного урегулирования с подписанием мирного договора надо чем-то оправдать – будь то в Москве, Брюсселе или Вашингтоне, конкурирующих теперь еще и на почве медиаторства в урегулировании и перехвате, друг у друга, соответствующих инициатив.

Активность трех центров силы, наступившая в урегулировании, означает, по сути, только борьбу за первенство и влияние на Южном Кавказе. Москва, к примеру, все твердит о «безальтернативности трехсторонних договоренностей», которые не выполняются Ереваном, и полна скепсиса в отношении переговоров в Брюсселе и Вашингтоне: ведь благодаря ее усилиям активной фазе войны был положен конец. Но ни раздела границы, ни открытия коммуникаций до сих пор не видно. Значит, и о мирном соглашении речи нет. Почему?

Во-первых, после подписания трехстороннего документа в 2020-м в Армении началось перетягивание каната всеми тремя центрами силы, плюс довольно серьезное антипашиняновское движение, поскольку армяне решили, что их премьер «капитулировал» и «запродал Карабах». И, что интересно, не только Азербайджану, но и России. Вместо того, чтобы проявить политическую волю и выйти на прямые переговоры с президентом Алиевым, Никол Пашинян стал курсировать между Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и сильно пугаться гнева собственного народа. Последний, как и его премьер, бросался из одной крайности в другую, и все это на фоне противодействия Запада «ревизионизму» России, и аналогичным действиям последней в отношении своего геополитического конкурента, выступающего, по большому счету, в качестве «двуликого Януса». То он обещал Армении, за ее отчаливание от России, большие и малые и радости, ничего не давая ей взамен и делая глупейшие выпады в адрес Азербайджана, то оглядывался на Баку, видя в нем энергетическую альтернативу России в контексте «энеробезопасности Евразии», формирования и выстраивания под себя «Большого Ближнего Востока» – не исключено, и с целью воздействия на Турцию и Иран.

Понятно, что Никол Пашинян, не имеющий никакого политического опыта, заблудился меж трех сосен – давлением собственно армян, России, коллективного Запада (Брюссель и Вашингтон). Между тем все они имеют довольно острые, если не сказать – ядовитые иголки, и за «здорово живешь» ничего для Армении не сделают: только раскачают ситуацию, крайне напряженную и в самой республике, и на ее границе с Азербайджаном: время от времени там стреляют не из игрушечных, а всамделишных орудий. Гибнут люди.

И вот теперь Пашинян отправляется в Москву, а потом – в Кишинев, где «медиаторами» по урегулированию уже выступят – смешно сказать – канцлер ФРГ и президент Франции. По сути, «избранник улицы» играет сейчас в «русскую рулетку», то есть вояжирует в условиях потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом. Это не храбрость и не безрассудство, а отсутствие политической воли и смелости. Что он наобещает Алиеву, Путину или обоим, а также, после них – Шольцу и Макрону? Ведь главное, что он должен сделать для урегулирования – в темпе разделить границу, принять – как данность – Зангезурский коридор, и официально, а не на словах, отказаться от претензий на Карабах. И тогда подписание мирного договора стало бы только делом наличия бумаги и чернил в ручке.

Но этого не произойдет – ведь тогда ему безопасное возвращение домой будет заказано. И что тогда – вечная эмиграция или нечто худшее? Значит, переговоры в Москве опять не сдвинутся дальше говорильни и некоторого давления на Армению – вопрос, в какую сторону? Ведь Пашинян ухитрился в довольно короткий срок сильно «накосячить» и в отношениях с Россией, и в отношениях с ОДКБ, не говоря уже о лихорадочных перебежках из Брюсселя в Вашингтон и обратно. Происходит это в то время, когда ситуация на его родине не обещает ничего хорошего, что лишний раз подтверждает: армянский лидер слишком затянул переговоры по урегулированию, хотя «железо» надо было «ковать» сразу же после подписания трехстороннего заявления 2020 года. Не захотел, или им марионеточно вертели (неважно – в какой из столиц).

Теперь о настроениях в самой Армении, сильно связывающих руки Пашиняну. Lragir устами командира отряда «Арабо» Манвела Егиазаряна выражает мнение значительной части армянского общества, заявляя, что нынче происходит следующее: «они договорились и будут пядь за пядью все сдавать. Сдадут и Сюник (Западный Зангезур). … Если бы мы действительно проиграли, я бы не стал так переживать. Но вокруг нас сплели сети интриг, умышленно, через войну, сдали “Арцах” (кавычки наши – ред.) и продолжают сдавать, а это значит, что нам надо либо собраться всем миром и встать рядом с “Арцахом”, либо опустить голову и рассеяться по миру как пилигримы».

Что делать? Ответ таков: «Надо собраться и сменить эту негодную власть, которая умышленно все продала. Другой политики нет. … Здравомыслящие люди должны уже стоять на улице и призвать всех – хватит жарить шашлыки, выходите и спасайте родину. … Если люди так любят азербайджанцев, пусть переедут в Азербайджан. Езжайте, живите там, но зачем вы впускаете их в наш дом? Как ты можешь впускать в дом тех, кто хочет унизить, уничтожить твою нацию? Это значит, ты не мужчина».

Потенциал для сопротивления, считает Егиазарян, у его страны есть: он утверждает, что «Алиев понял – … ему не пробить оборону Армении. … Если власть не желает воевать, ты можешь героически погибнуть, но воевать не сможешь. А потенциала нам хватает, возможностей тоже, можно спокойно воевать. … Азербайджан не может одолеть нас даже в сегодняшнем состоянии». Вот такое мнение у «вояки», и не только у него.

В Армении также бытует утверждение, что президент Азербайджана выдвигает максималистские требования, а Пашинян их удовлетворяет под патронажем американской и европейской дипломатии. Поэтому, сказал «Новости-Армения» политолог Грант Мелик-Шахназарян, переговоры, по сути, не ведутся. По его словам, непонятно, как отреагирует на все эти процессы российская сторона, поскольку фактически отменяются трехсторонние заявления, сделанные в 2020-2021 годах. А все потому, что «Запад делает все возможное, чтобы сместить Россию из нашего региона не только в военном, но и дипломатическом смысле».

Словом, в борьбе мировых игроков за лавры на крови (если подписание мирного договора действительно не за горами), три «сосны» ожесточенно схлестываются, а под их «иголками» страдают обе стороны конфликта. Но в его близкое и окончательное завершение не верится: цивилизованно и без шума убрать с дороги такой камень преткновения как неясное, для армян, будущее той части Карабаха, которую Баку не контролирует, будет крайне сложно – это один из патронов «русской рулетки». Впрочем, патрон может быть всего один, но Пашиняну от этого не легче.

Между тем при оперативных и прямых переговорах Пашиняна и Алиева, будь на то воля первого, без «советчиков» и интересантов, армянский лидер, как и президент Азербайджана, имели уникальную возможность подписать договор, став соавторами мирной новейшей истории Южного Кавказа. Но – не случилось. Посмотрим, чем закончатся переговоры в Москве, и как на них отреагируют Берлин, Париж (кишиневская встреча) и Вашингтон с Брюсселем. Скорее, вояжи Пашиняна продолжатся по тому же кругу. Но в любом случае ему, не проявившему в свое время жесткой политической воли, сладко не придется: исход игры в ту самую рулетку с потенциально опасными действиями непредсказуем.

Ирина Джорбенадзе