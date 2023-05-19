Акрам Гасанов: На рынке останется мало банков, будут плохие условия

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17 мая решением Центрального Банка Азербайджана была отозвана лицензия Gunay Bank. Хотя в ЦБА и заявили о том, что закрытие Gunay Bank никак на банковский сектор не повлияет, однако сам факт вызывает ряд вопросов к экспертному сообществу. В связи с этим обозреватель Minval.az обратился с вопросами к известному юристу Акраму Гасанову.

— Недавно в США три крупных банка объявили о банкротстве, что сильно повлияло на их экономику. В целом мировую финансовую систему сильно трясет. Как будет влиять на азербайджанский банковский сектор закрытие Gunay Bank?

— В США и Азербайджане ситуации разные. У них количество банков исчисляется сотнями, а у нас было всего 25 банков. Если брать на душу населения, то у нас количество банков очень малое. Поэтому, если в США закрылось три банка, то это не проблема, там каждый год закрывается мелкие банки. По американским критериям, Gunay Bank могли посчитать вполне стабильным банком.

У нас же закрытие этого банка не продиктовано рыночными факторами. Вообще, нужно сказать, что наш банковский сектор считается стабильным. Нет роста проблемных кредитов, нет оттока вкладов и прочих проблем. Понятное дело, что в каких-то банках и есть определенные проблемы, но их можно решить. Тот же Gunay Bank в газете «Азербайджан» заявил о том, что 5 июня собирается провести заседание акционеров, на повестке которого только один вопрос — увеличение капитала.

То есть, если Центральный Банк озабочен проблемами капитализации банка, то мог бы подождать около месяца. Причина закрытия этого банка другого характера. Даже по статистике видно, что 4 банка за какие-то 5-6 лет резко выросли. Это на фоне того, что последние семь лет, закрылось около 12-15 банков. Ясно, что вся клиентская база закрывшихся банков перешла к действующим.

Обратим внимание, ЦБА в своем заявлении открыто говорит о том, что закрытие Gunay banka не несет в себе никаких угроз для банковского сектора. Да, они правы, никаких проблем не создаст, мы это понимаем. Просто в итоге на рынке останется 10 банков. Но для сектора это будет ужас, потому что мы и так знаем, что уровень обслуживания в этих больших банках очень низкий. Я сам был свидетелем этого не раз. Они просто не могут осилить такой объем работы, при том, что кадры не самые лучшие. При этом сама политика банка направлена на оптимизацию расходов, и они не хотят брать на работу высококвалифицированных работников. Поэтому качество предоставляемых банками услуг — не высокое.

Я думаю, что года через три на нашем рынке останутся только эти банки. Будет плохое качество, но будут еще и плохие условия. Сейчас худо-бедно есть какая-то конкуренция. Потом этой конкуренции не будет, поскольку комиссии, процентные ставки будут одинаковыми, а качество предоставляемых услуг у всех банков — одинаково низким. Примерно, как в сфере мобильных операторов. Я еще надеюсь, что вопрос будет доведен до руководства страны и будут приняты соответствующие меры.

— Какие банки еще под угрозой закрытия?

— Напряженная ситуация наблюдается в Mugan Bank. Является ли это основанием для закрытия банка? Я не уверен. В Gunay bank не было проблем. То есть помимо четырех банков — это ABB, Xalq Bank, Pasha Bank, Kapital Bank, все остальные банки в зоне риска. Все эти банки могут закрыть по тем или иным причинам. Факт закрытия Gunay Bank говорит о том, что его просто хотели закрыть. И все.

— Но ведь в разных странах разное количество банков. Азербайджан — маленькая страна с небольшим населением, зачем такой стране столько банков? В западных странах тоже немного банков в соотношении с населением?

— На Западе есть открытая рыночная конкуренция. Там нет ограничений, открыть банк может любой, кто сможет удержаться на рынке. Там нет каких-либо ограничений. Поэтому это несравнимо.

— В банковском секторе задействовано огромное количество сотрудников, что будет с этими людьми, если банки начнут закрываться?

— Ничего. Они просто останутся без работы. Наиболее квалифицированные получат работу в оставшихся банках, а другая часть останется без работы, как это было в случае с другими банками. Добавлю, что большие банки берут лучших специалистов из других банков за небольшую зарплату.

— Если обратиться к мировому опыту, то сейчас мировой рынок труда меняется. Появляются ИИ, чат-боты и прочие новые технологии, идет цифровизация рынка. К примеру, Илон Маск после приобретения Twitter сократил штат на 80%, оставив 20% сотрудников. Аналогичный процесс начнется и в Азербайджане. Какой в этой связи будет переход здесь?

— Нам еще далеко до этих процессов. У нас пока нет высокоскоростного интернета, что мучает нас. Даже в крупных банках нам могут сказать, что у них сегодня система не работает. Даже в сфере юриспруденции заявляют, что ИИ будет давать консультации на основе судебных решений. Однако все это вопросы будущего, нам, как стране в этом плане отсталой, до этого далеко, но этот путь — он естественен.

Ниджат Гаджиев