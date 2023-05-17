Политолог Велизаде: Без участия Баку реализация этого проекта невозможна

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Президенты России и Ирана, Владимир Путин и Ибрагим Раиси подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт-Астара. Дорога Решт–Астара – это последний железнодорожный участок международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Запуск ж/д Решт-Астара позволит диверсифицировать глобальные потоки, перевозки будут обладать конкурентными преимуществами», — сказал Владимир Путин.

Глава России добавил, что рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве в развитии ЖД и грузоперевозок. Кроме как отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак, «Россия выделит Ирану межгосударственный кредит на 1,3 млрд евро для строительства железнодорожной ветки Решт-Астара, общая стоимость проекта — 1,6 млрд евро».

Международный транспортный коридор «Север — Юг» — мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, который свяжет Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

Западные и восточные ветки МТК проходят через Иран: западная ветка предусматривает перевозку по Ирану автомобильным транспортом через Решт, восточная — железнодорожным. Конечной точкой в Иране является порт Бендер-Аббас, из которого грузы могут доставляться в Индию морем. Западная ветка также проходит через Азербайджан, восточная — через Казахстан и Туркменистан. Кроме того, возможны прямые морские перевозки из России по Каспию в Иран.

К 2030 году ожидается рост объема российских грузов по коридору «Север — Юг» почти в два раза: с текущих 17 млн до 32 млн тонн.

В разговоре с Minval.az политолог Ильгар Велизаде, заявил, что данный проект нужен прежде всего Ирану и России.

«Они являются основными участниками этого процесса. Азербайджан — также участник этого проекта, тоже имеет свои интересы. В частности, в ноябре прошлого года в Баку состоялось подобное совещание с участием глав транспортных ведомств трех стран, где этот вопрос отдельно обговаривался. То есть без участия Баку реализация этого проекта невозможна. Сейчас идет обсуждение реализации практических работ. При реализации этого проекта и Азербайджану будет принадлежать существенная роль», — сказал эксперт.

Кстати говоря, азербайджанская сторона к этому готовилась, добавил Велизаде.

По его словам, с Россией был решен целый ряд технических вопросов, в частности на азербайджано-российской границе при участии вице-премьера Алексея Оверчука состоялась церемония открытия нового пропускного пункта. Правда, там была автомобильная дорога.

«Однако проект «Север-юг» – это комбинированный проект, тут речь идет как об автомагистрали, так и о железных дорогах. Здесь важно понять, что, прежде всего, речь идет о грузах Ирана и России. Реальные участники проекта – это Ж/Д России, Азербайджана и Ирана. К этому проекту также проявляет интерес и Индия, и в рамках данного проекта возрастет товарооборот между Индией, Азербайджаном и Россией. Товарооборот между Россией и Индией достаточно высокий, если не ошибаюсь, примерно 11 миллиардов, и эта тенденция будет расти», — добавил он.

Политолог считает, что у этого проекта есть глубокое экономическое обоснование.

«В рамках политики России «разворот на Восток» ожидается рост товарооборота между Россией и странами Азии, в частности Китаем и Индией. Кроме того, этот проект позволит России увеличить товарооборот со странами Индийского океана. Азербайджан в этом проекте — страна-транзитер. Кстати, проект «Решт-Астара» — это и наш проект, потому что посредством него мы обеспечим прямое железнодорожное сообщение с Пакистаном и странами Персидского залива через порт Бендер-Аббас», — сказал он.

Единственно, что нужно отметить, это то, что осложнение отношений между Азербайджаном и Ираном создает негативный политический фон для реализации этого проекта, добавил он.

«Но в итоге коммерция не пострадает, обострение в отношениях не повлияет на экономические связи. У нас почти на 100% увеличился грузопоток в направлении Ирана в рамках проекта «Север-юг». Очевидно, что тут есть коммерческие интересы Азербайджана и Ирана, а также других игроков», — считает эксперт.

Говоря о возможности связать Индию с Северной Европой посредством данного проекта, аналитик заявил, что не думает, что это возможно, по крайней мере, в той форме, как это было заявлено ранее.

«Поскольку северные порты России заблокированы, я не думаю, что эти грузы пойдут в сторону Финляндии, Швеции и так далее. По крайней мере, об этом можно утверждать, исходя из сегодняшних реалий», — сказал он.

Велизаде считает, что данный проект рентабелен на все 100% и полностью самоокупается.

По его словам, значительная часть российских товаров, которые уже не поступают на европейские рынки, будет перенаправлена в проект «Север-юг» и поступит на азиатские рынки. Здесь речь идет о том, что даже этот участок может не справиться с растущим объемом. Очень много товаров перенаправляется логистическими компаниями через страны Центральные Азии и Южного Кавказа.

«Появляется необходимость в дополнительных маршрутах и в этом смысле Зангезурский транспортный коридор может стать одним из них. Традиционные маршруты уже не действуют, а те маршруты, которые сегодня есть, не позволяют поставлять огромное количество грузов. Поэтому нужны дополнительные маршруты», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев