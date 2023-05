Верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеф Борель высказался о выборах в Турции.

«Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам», — отметил он в соцсети «Твиттер».

Он отметил, что с нетерпением ждет результатов второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.

High turnout in general elections in #Türkiye showed the commitment of Turkish people to democratic institutions.

The EU looks forward to the second round of presidential elections on 28 May.

Joint Statement with Commissioner @OliverVarhelyi

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2023