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Борель высказался о выборах в Турции

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Верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеф Борель высказался о выборах в Турции.

«Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам», — отметил он в соцсети «Твиттер».

Он отметил, что с нетерпением ждет результатов второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.

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