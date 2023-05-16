Борель высказался о выборах в Турции

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Верховный представитель Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозеф Борель высказался о выборах в Турции.

«Высокая явка на выборах, состоявшихся в Турции, показала приверженность турецкого народа демократическим институтам», — отметил он в соцсети «Твиттер».

Он отметил, что с нетерпением ждет результатов второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.