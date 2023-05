Украину официально приняли в центр по киберобороне НАТО

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), сообщает МИД Украины.

Возле штаб-квартиры Киберцентра в Таллине подняли украинский флаг.

«Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В Киеве также поблагодарили страны-спонсоры CCDCOE и выразили «особую благодарность» правительству Эстонии.

🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023