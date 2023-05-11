Inner City Press: ЮНЕСКО = коррупция

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Так какие же порядки насаждает в этой организации француженка Одри Азуле?

«ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством Антониу Гутерриша, разваливается из-за коррупции и мошенничества», а гендиректор ЮНЕСКО, француженка Одри Азуле и ее команда обращаются с этой организацией так, «как будто это ее частная лавочка или семейная собственность».

Такое громкое заявление сделал портал Inner City Press накануне назначенного на 15 мая заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО. Как сетует портал, регулярно публикующий шокирующие материалы о коррупции, мошеннических схемах и непотизме в ЮНЕСКО под руководством Одри Азуле, треть членов совета будет хвалить гендиректора, еще треть сохранит нейтралитет, то есть просто самоустранится, и только треть, возможно, потребует хоть каких-то действий.

Как уверен портал, Исполнителный совет под руководством африканца Агапито Мба Мокуй и сербки Тамары Растовац Сиамашвили просто растерял все свои полномочия и превратился в послушное орудие в руках гендиректора. По сути, взят курс на ликвидацию последних действительно эффективно работающих подразделений в ЮНЕСКО. А значит, как следует из материалов портала, публикующихся уже несколько месяцев, не будет ни расследований, ни санкций, ни наказания виновных. При этом добивается от них послушания мадам Азуле самым простым способом: и мистер Мокуй, и мадам Растовац-Сиамашвили получили возможность «устроить» в ЮНЕСКО своих близких. В финансовые органы ЮНЕCКО принят на работу сын Мокуя. А «хороший друг» Растовац — серб Урос Миюскович — занял пост секретаря Апелляционного совета. РАботает на весьма хлебной должности и любовница секретаря мадам Азуле господина Кассианидеса, того самого, который, как уже рассказывал Минвал, организовывал за каменные деньги для своей начальницы роскошный круиз на яхте.

Но зато мадам Растовац-Сиамашвили с верностью личного пуделя ринулась защищать мадам Азуле в октябре минувшего года, во время скандально эпизода на заседании Исполнительного совета, когда посол Турции в ЮНЕСКО Гюльнур Айбет призвала Азуле «улучшить связь между генеральным директором и постоянными представительствами», отметила, что офис гендиректора отвечает очень медленно или не отвечает на запросы вообще, что стало «новой нормой», послы считают, что «чрезвычайно сложно назначи встречу непосредственно с генеральным директором»,и добавила, что организации типа ЮНЕСКО состоят из государств-членов и должны быть им подотчетны. Грянули аплодисменты, которые мадам Растовац-Сиамашвили пыталась остановить. Азуле сидела с каменным лицом.

При этом материала для расследований достаточно. Inner City Press напоминает о своих публикациях в течение нескольких месяцев.

В частности, госпожа Азуле весьма активно приглашает на работу в ЮНЕСКО французских чиновников, в результате чего эта организация превращается в этакий филиал французского МИДа. При этом приглашённые оказываются явно не лучшими кандидатами на свои должности. В частности, на пост помощника гендиректора по естественным наукам была назначена Шамила Назир-Бедуэль. Она родом из Южной Африки, оттуда перебралась во Францию и сделала неплохую карьеру. Мадам Азуле пригласила ее в ЮНЕСКО и «продавила» назначение, притом что в шорт-листе были куда более авторитетные кандидатуры. Результат? ЮНЕСКО стали покидать доноры, не желающие сотрудничать со столь некомпетентной дамой, а страны, обеспокоенные проблемой дефицита чистой воды в мире, предпочитают сотрудничать с другими организациями и структурами — не ЮНЕСКО.

31 октября 2019 года стало известно о тайной операции по наблюдению за частной электронной почтой и мобильными телефонами сотрудников ЮНЕСКО, начатой кабинетом Одри Азуле при содействии французского министерство внутренних дел. Реализовал «задумку» Флавио Бонетти из кабинета Одри Азуле и бывший заместитель префекта региона Центр-Валь-де-Луара, который начал свою карьеру в министерстве внутренних дел Франции в 2014 году, а затем присоединился к ЮНЕСКО в 2018 году. с P-3 до P-4 в этом году, и еще один сотрудник ЮНЕСКО — Сачин Бат, который теперь даже получил повышение. Жалоб на создание в ЮНЕСКО невыносимой рабочей атмосферы слишком много. В этом обвиняли и мадам Шамили, и бывшего директор ЮНЕСКО в Марокко и Магрибе, ливанку Голду эль-Хури. Наказанное? Санкции? Нет, не слышали.

Наконец, ЮНЕСКО активно используется для продвижения французского влияния в мире. Достаточно вспомнить, во что выродилась инициатива «Возродить дух Мосула». Идея была благородной и красивой: возродить пострадавший от иракской войны город. Но на деле все началось и закончилось с продвижения французского влияния. Против резко выступила Луиза Хакстхаузен, глава офиса ООН в Ираке. И ее постарались отодвинуть от работы — за «излишнюю близость» с властями Ирака. Сам факт подобной формулировки очень напоминает наезд на представителя ОБСЕ в Азербайджане Алекса Шахтахтинского.

И вот теперь скоро новое заседание Исполнительного совета. Где, как уверены эксперты портала, Одри Азуле постарается сделать все, чтобы не прозвучало никаких разоблачений и не было принято никаких решений. Скорее всего, она постарается под конец перевести все в режим «закрытого заседания». Но стоит ли рассчитывать в такой ситуации, что с коррупцией в ЮНЕСКО будет покончено? «Рыба гниет с головы», уверен портал.

Отдел политики Minval.az