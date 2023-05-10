Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за газ на $600 млн

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Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму 600 млн долларов до 2024 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе. Согласно ему, «отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь 4 млрд долларов США».

«Официально платеж в размере 600 млн долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние», — сказал агентству один из источников.