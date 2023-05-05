Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону конфликта в Украине

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Замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что были зафиксированы случаи перепродажи вооружения, поставляемого Украине, до его попадания на передовую. О скольких случаях идет речь и что именно было перепродано, он не уточнил.

Хиппи обнародовал эту информацию в ответ на вопрос шотландского депутата Кенни Макаскилла, который попросил «оценить долю военной помощи, предоставленной Украине Великобританией, которая была перепродана до того, как попала на передовую». Замминистра обороны заверил его, что Лондон «установил надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются вооруженным силам Украины».

«Хотя были отдельные сообщения (о перепродаже оружия.— ред.), перенаправление предоставленного Украине вооружения от линии фронта происходит крайне редко»,— сказал Джейм Хиппи. Его ответ опубликован на сайте парламента Великобритании.