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Россия ударила по Украине дронами и ракетами

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4 мая российские военные применили против Украины до 24 дронов-камикадзе типа «Shahed-136/131».

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, во взаимодействии с противовоздушной обороной других подразделений Сил обороны, удалось уничтожить 18 ударных БПЛА.

В ночь на 4 мая во многих регионах Украины объявлялась воздушная тревога из-за очередной атаки российских военных. В течение ночи сообщалось о взрывах, в частности, в Одессе и Киеве.

Российские военные направили на Киев дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Также предполагается, что россияне нанесли удар ракетами, вероятно баллистического типа. Все вражеские средства были уничтожены силами ПВО.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, такой плотной интенсивности ударов город не ощущал с начала этого года.

А для атаки Одессы россияне направили 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Из них 12 были уничтожены, но три беспилотника ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. К счастью, обошлось без жертв.

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