Посол Ирана анонсировал скорое подписание соглашения о ж/д участке Решт — Астара

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Подписание соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара с помощью России ожидается в ближайшем будущем. Об этом в среду заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

«Я должен передать такую хорошую новость, что в самом ближайшем будущем будет подписано соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара с помощью Российской Федерации. Этот проект будет подписан и переведен в практическую плоскость. Я думаю, что в течение трех-четырех месяцев как раз начнется исполнительная часть проекта коридора Север — Юг», — отметил посол.

Глава иранского диппредставительства также указал на необходимость улучшения портовых возможностей в Астрахани «для развития торговли двух стран». «Наряду с этим нам, конечно, следует развивать наш морской флот на Каспии, — продолжил Джалали. — У нас есть проекты и по закупке, и по строительству новых судов, а потом их запуску на Каспии».