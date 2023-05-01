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Россия атаковали Киев ракетами и дронами

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Россия минувшей ночью атаковали Киев ракетами и дронами.

Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы, сообщает Киевская ГВА.

«Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95МС)», — говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что войска РФ наносили удар комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

По оперативным сведениям на данный момент — жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

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