Азер Аллахверанов пояснил, почему в Службе ASAN отказываются выдавать документы лицам с двумя гражданствами

1176 Просмотров

В последнее время в Азербайджане участились жалобы на проблемы, возникающие у лиц с двумя гражданствами при попытке обновить документы, удостоверяющие личность в Службе ASAN. По словам жалобщиков, им отказывают в выдаче удостоверения личности гражданина Азербайджана и общегражданского паспорта, аргументируя это тем, что закон не позволяет иметь два гражданства одновременно.

Чтобы внести ясность в эту ситуацию, корреспондент Minval.az обратился к председателю Общественного Совета при ГМС Азеру Аллахверанову.

По его словам, тема достаточно актуальна, особенно после того, как началась война в Украине, в этой связи в Азербайджан был большой наплыв не только граждан Украины, но и наших сограждан, оказавшихся волею судьбы на линии огня. Затем, после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года, наблюдался второй масштабный наплыв в Азербайджан не только россиян, но и наших граждан. И тогда выяснилось, что огромное количество наших граждан ввиду удачно сложившихся обстоятельств смогло получить и гражданство вышеупомянутых стран. Благо миграционное законодательство России и Украины позволяло это сделать. В частности, в России предоставляли гражданство лицам, которые не отказались от гражданства азербайджанского. И люди начали получать российское гражданство в массовом порядке.

«С 2006 года эта динамика резко возросла. Если до этого в год гражданство РФ получали до трех тысяч наших граждан, то в бытность премьер-министра РФ Михаила Фрадкова было принято несколько указов, запрещающих негражданам России заниматься уличной, розничной торговлей, работать в аптечной системе, в продаже алкогольных напитков и так далее. И вот тогда многие наши граждане начали спешно оформлять гражданство России, обосновывая это либо браком с россиянкой, либо ссылались на «гражданство Советского Союза», либо же на обучение в России. То есть были официальные способы получить российское гражданство, не отказываясь при этом от азербайджанского. И потому у них в кармане оказывалось два паспорта: азербайджанский и российский, благо законодательство этого не запрещало. Но в мае 2014 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому лицо, желающее получить гражданство РФ, должно было отказаться от азербайджанского. И потому люди, у которых в кармане сегодня два паспорта – не обязательно лица с двойным гражданством, это люди, которые имели два гражданства одновременно — с юридической точки зрения совершенно разные категории», — сказал правозащитник.

Он отметил, что часто слышит из официальных уст термин «двойное гражданство», хотя, согласно нашему законодательству, Азербайджан не признает двойного гражданства, потому что для нас гражданин Азербайджана, имеющий два паспорта, является только лишь гражданином Азербайджана. Азербайджан не признает других гражданств.

Но, когда выяснилось, что в России в 2014 году был принят тот самый закон, в Азербайджане тоже приняли поправку к закону, в котором аналогичное требование выдвигалось в отношении граждан РФ, то есть тех, кто хотел получить гражданство Азербайджана: они должны были отказаться от российского. С 1 мая 2015 года в Уголовный кодекс АР ввели статью 318-2, в которой говорилось о непредоставлении информации гражданином Азербайджана о получении гражданства другого государства.

Согласно статье, если лицо, получающее гражданство другой страны, в течение месяца не уведомит об этом азербайджанскую сторону, то к нему будет применена административная мера: штраф в размере от 3 до 5 тысяч манатов или же от 360 до 480 часов общественных работ, напомнил Аллахверанов.

«Почему? Потому что выяснилось, что количество таковых достаточно большое, и потому правительство вынуждено было пойти на крайние меры, чтобы люди, получающие гражданство другой страны, уведомляли об этом азербайджанскую сторону. После этого в наши соответствующие структуры поступило множество жалоб на то, что они получили гражданство до 2015 года и так далее. Закон на таких граждан уже не распространялся, поскольку не имел обратной силы, и касался только тех, кто получил гражданство после 2015 года, тем не менее было много людей, просивших не применять по отношению к ним штрафные санкции. Причина прошения — «просрочка» по официальному уведомлению была минимальная, не успели вовремя уведомить, так как были не в курсе новой поправки к закону. В итоге с 1 мая 2020 года статья 318-2 УК АР была отменена. Но требование осталось: люди в течение месяца так или иначе должны оповестить соответствующие структуры», — сказал Аллахверанов.

Касаясь отказа в выдаче новых документов, удостоверяющих личность, лицам с двумя гражданствами, собеседник «Минвала» отметил, что статья 53 Конституции АР касалась положения, связанного непосредственно с гражданством. В ней говорилось, что государство ни при каких случаях не могло лишить гражданства. Но в 2016 году состоялся референдум, в Конституцию было включено очень много положений, и сегодня статья 53 гласит, что лишение гражданства возможно в порядке, установленном законом, за некоторым исключением.

В каких случаях лицо лишается гражданства Азербайджана? Существует Закон «О гражданстве» от 1998 года (статья 18.1), где приведены положения о правилах рассмотрения вопросов гражданства и их разрешения (от 1999 года, статья 25-2).

«В законе конкретно указано, что при получении информации о том, что тот или иной гражданин Азербайджана оформляет гражданство другой страны, начинается процедура по лишению его гражданства. Что это значит? В 2015 году статья 18 была изменена и теперь четко даются основания, по которым человека лишают гражданства. В одном из оснований как раз говорится: добровольное получение гражданства другой страны является законным основанием для лишения этого лица гражданства Азербайджана. А теперь давайте вернемся вопросу о двух паспортах в кармане. С просроченным паспортом обращаются в ASAN, там пробивают данные через систему и выясняется, что податель прошения имеет гражданство России или Украины. В основном, у нас кейсы именно по этим двум странам. При обнаружении у просителя гражданства ругой страны, процедура выдачи удостоверения личности или общегражданского паспорта Азербайджана приостанавливается. Но это отнюдь не значит, что его сразу лишают гражданства — это непростой механический процесс. Как раз те два момента, о которых я упомянул выше: Закон «О гражданстве» от 1998 года и «Положение о правилах рассмотрения вопросов гражданства и их разрешения» от 1998 года – эти два нормативных акта предусматривают порядок приостановления выдачи документов и ходатайства по лишению гражданства. Но сколько времени занимает этот процесс? Месяц, год, два – сложно сказать. Однако наличие паспорта другой страны уже служит основанием для лишения гражданства Азербайджана – это по закону», — сказал Аллахверанов.

По его словам, существует Конвенция о сокращении безгражданства и Азербайджан к ней присоединился. В Конвенции четко говорится о том, что если человек приобретает гражданство другой страны, то это является основанием для потери гражданства своей страны. И потому сегодня в ASAN и других соответствующих структурах приостановили выдачу удостоверений личности и общегражданского паспорта лицам с двумя гражданствами до выяснения обстоятельств.

«Например, было несколько случаев, когда система выдавала информацию о том, что человек является гражданином России, причем он умудрился получить это гражданство каким-то непонятным образом в 1994 году, не отказываясь от гражданства Азербайджана. При этом человек ни единого дня не жил на территории России, он там не прописан, не работал, не заключал никаких договоров, у него не было никаких процессуальных дел на территории РФ. Но гражданство тем не менее получил, и ходил с российским паспортом в кармане. Подобных случаев много. Естественно, определенные структуры начинают выяснять обстоятельства. Потому, начиная с сентября 2022 года процесс выдачи наших документов приостановился из-за огромного количества обращений или наплыва. В соответствии с законом структура МВД обращается в суд для того, чтобы того или иного человека лишили азербайджанского гражданства, так как он уже является гражданином другой страны», — пояснил он.

Касаясь определения «двойное гражданство», правозащитник отметил, что у Азербайджана ни с одной стороной нет соглашения о признании общегражданских паспортов.

«Если мы подписываем такое соглашение с какой-либо страной, это значит, что на территории Азербайджана второе гражданство признается. Например, для Турции не имеет значения отказывается ли человек от гражданства Азербайджана, принимая турецкое или нет. Если у человека есть основания для получения гражданства Турции, он его получает и признается гражданином этой страны. Для нас же, не смотря на то, что человек получает турецкое гражданство, он по-прежнему остается гражданином Азербайджана, так как от нашего гражданства он не отказался. А если взять Германию, то, по немецким законам, человек должен отказаться от прежнего гражданства, а после ему выдают временный немецкий паспорт, в котором еще не указывается, что предъявитель является гражданином Германии. Документ выдается для того, чтобы предъявитель мог беспрепятственно ездить из страны в страну. В течение года вопрос о его гражданстве решается Госкомиссией по вопросам гражданства при Аппарате президента. Эта структура в год как минимум два раза проводит совещания, в ходе которых принимает решение – отказать или нет, лишать гражданства или не лишать. Бывает, что человек просит лишить его гражданства, а в ходе проверки выясняется, что у него долги перед госструктурами – налоговой, судебной или призывной. Известны случаи, когда гражданин Азербайджана, проживая на территории Германии, получил гражданство Германии, служил там и так далее. Мы по нашей системе видим его гражданином Азербайджана, он призывного возраста (27 лет). Он письменно просит об отказе от азербайджанского гражданства, а ему отвечают: «Нет проблем. Приезжай, отслужи и после этого мы удовлетворим твою просьбу». Парень так и сделал: вернулся в Азербайджан, отслужил, после чего госкомиссия прекратила его гражданство. Но с Германией – единичные случаи, а вот с Россией и Украиной их множество», — рассказал он.

Затронул правозащитник и вопрос грузинских азербайджанцев, проживающих в Азербайджане.

По его словам, Азербайджан заинтересован в том, чтобы община этнических азербайджанцев в Грузии приумножалась, расширялась и не отдалялась от своих исторических мест.

«Были времена, когда на территории Грузии проживало 550 тысяч этнических азербайджанцев, а сегодня официальные структуры Грузии дают уже совсем другие цифры – намного меньше, увы. Эти люди в большинстве своем перебираются в Азербайджан, тогда как места, где они жили, являются землями наших предков. Сегодня эти земли заселяются пришлыми людьми, искореняющими азербайджанскую культуру и самобытность. Понимаете? Индивидуально человек, обращающийся за гражданством Азербайджана, может, конечно же, по каким-то причинам он не хотеть больше жить в Грузии. Но если посмотреть на ситуацию шире, глобально, то итог получается неутешительный — это реальная потеря земель, на которых жили их предки, потеря культуры, идентичности, веками формировавшейся на этой земле. Ведь заселяющиеся там инородцы продвигают свои интересы, баллотируются в парламент, занимаются политикой и бизнесом. А потом выясняется, что в стране все меньше азербайджанских школ, все меньше мечетей, все меньше азербайджаноязычных… А мы всегда были сторонниками того, чтобы наши соотечественники, проживающие в Грузии, принимали активное участие в политических процессах, чтобы они были задействованы и в госструктурах, избраны в парламент страны. Наши соотечественники должны интегрироваться в общественно-политическую жизнь этой страны, защищать интересы Азербайджана, живя в Грузии. Тем более, что для нас Грузия – стратегический партнер, задействованный в многих инфраструктурных проектах, реализуемых SOCAR и совместными предприятиями, инвестированных со стороны Азербайджана (Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, и так далее). Думаю, что нужно на местах устранять причины, побуждающие людей менять грузинское гражданство на азербайджанское», — заключил Азер Аллахверанов.

Яна Мадатова