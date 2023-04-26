«Азербайджан – один из главных практиков в мире. Россия при этом особо сделать ничего не может»

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Наш собеседник – российский политолог, эксперт-международник Григорий Трофимчук.

– Григорий Павлович, на прошлой неделе Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди на границе с Арменией. Как вы прокомментируете этот шаг Баку? В Ереване заявляют, что решение «было согласовано» с Москвой и винят в случившемся Россию.

– Это ещё один шаг Баку в достижении своей цели, с учётом неуклонного приближения 2025 года – главного рубежа трёхстороннего заявления от ноября 2020-го. Кто-то мог подумать, что Азербайджан отнесётся к вопросу формально, смиренно ожидая окончания пятилетнего срока. Но в Баку рассуждают практически: ведь если половина обозначенного срока уже прошла, то динамика должна быть видна и на практике. Азербайджан, если кто раньше не понял, – один из главных практиков в мире. Россия при этом особо сделать ничего не может, так как с самого начала длинных переговоров по карабахскому урегулированию (ещё с 90-х гг. прошлого века) всем было по умолчанию ясно, что международные законы – на стороне Азербайджана. И здесь уже ничего поделать нельзя. Приведу не самый лучший пример, но самый доходчивый: если в многоквартирном доме отключили по графику горячую воду, но потом дали её на несколько дней раньше, то это даже лучше. Москве тоже надо было учитывать азербайджанскую любовь к конкретике. Небольшие шаги Баку к конкретному воплощению соглашения были прекрасно видны ещё на теме Зангезурского коридора, потом на бессрочной экологической акции. С Лачинским коридором Баку просто пошёл ещё чуть дальше. Это ни для кого не должно было стать сюрпризом. Где чётко сказано «А», там, будьте уверены, произнесут и все последующие буквы и звуки. Поэтому всё было согласовано с самого начала, если говорить о такого рода «согласовании» образно, включая, кстати, и официальное одобрение со стороны Еревана. Если Никол Пашинян ничего не понимал в происходящем в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, то это, как говорится, его проблемы. У армянского народа, понятно, сейчас есть масса вопросов. Но прежде всего их следует адресовать – ему, Пашиняну. А уже потом Москве или кому-то другому.

– Как считаете, может ли установка КПП привести к эскалации в регионе? Что может предпринять Ереван в ответ? К примеру, могут ли армянские радикалы предпринять попытку «прорыва КПП»?

– К эскалации теперь может привести всё что угодно, так как, по мнению многих наблюдателей, включая зарубежные центры силы, ситуация вокруг Карабаха выходит из-под контроля. Проблема для Азербайджана в том, что при любом раскладе Армения не останется в одиночестве, и речь здесь совсем не о России. Война в регионе объективно становится более реальной, с учётом того, что постсоветское пространство максимально нагрето и перенасыщено оружием. Дополнительный, карабахский, южно-кавказский костёр под РФ стремятся разжечь многие. Поэтому речь здесь идёт не о каком-то локальном «прорыве КПП». Прорыв может коснуться всего региона, включая иранский фактор. Здесь всё может сойтись в одной точке. Более того: всё к этому готово. Азербайджану надо ещё более тщательно идти по нагретой почве, хотя он и без того острожен. А главным принципом, инструментом региональной безопасности становится прямое отношение Азербайджана к Движению неприсоединения, заявленный уже давно нейтральный статус. На фоне роста международной напряженности, трансформации системы международных отношений Азербайджану ещё более важно, чем раньше, придерживаться независимого от США и Евросоюза внешнеполитического курса, отвечающего интересам страны. Тем более что попытки такого подхода, с их стороны, проявляются в отношениях с Азербайджаном всегда, в том числе в виде проектов в сфере зеленой энергетики, государственного управления и расширения прав гражданского общества. Азербайджан не принимает европейские ценности в полном объёме, и на этом будет строиться в дальнейшем политика отношения к нему Запада, с попытками раскачивания протестных настроений настроения в маргинальных слоях населения. Примерно так и будет решаться Западом «карабахская проблема» в целом. В этих условиях Азербайджану будет сложно сохранить курс страны на внешнеполитическую равноудалённость, то самое неприсоединение в широком плане, но другого выхода, практически, не остаётся, война Азербайджану не нужна.

– Уже из Вашингтона, Парижа, Брюсселя пошла критика в адрес нашей страны, там утверждают, что азербайджанский КПП – «незаконный» и Баку «не имел права» устанавливать его. Ведь Азербайджан не блокирует проезд гражданским лицам.

— Для Парижа, Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц уже не важно, кто и как может пересекать линию КПП. Для них важен сам факт установки такого – несанкционированного – барьера, даже если его целью является выявление оружия и недопущение его проникновения в Карабах. Более того, в свете того самого, условного разгорающегося нового «костра», о котором я сказал, такая динамика событий для этих столиц как раз крайне желательна. Как говорится, если бы не было КПП, то его надо было бы придумать. Доказывать этим столицам, что в зоне действия КПП права человека прочны как нигде и никогда нет никакого смысла. Ведь все всегда видят только то, что хотят увидеть. И в этом смысле как раз интересна разница между реакцией на установку КПП со стороны РФ (практически никакая) и ведущими странами Запада. Поэтому со стороны РФ это совсем не поощрение Баку к самодеятельности.

– Ряд экспертов в Баку полагают, что Азербайджан установил КПП после заявлений премьера Армении Никола Пашиняна о признании его территориальной целостности. Это, по их мнению, говорит о том, что стороны уже согласовали основные пункты мирного договора и скоро ожидается подписания документа при посредничестве Вашингтона. Насколько реалистичен такой сценарий?

– В конце концов, вся прошедшая война 2020 года вызвана, спровоцирована серией заявлений Пашиняна, даже если армянскому обществу сложно принять такую данность. Разговоры о мирном договоре ведутся давно, и Пашинян заранее объявил, что готов подписать и это тоже. Однако условия подписания, в определённом политическом интерьере, имеют значение – и США постепенно приближаются к этой цели, с учётом «занятости» России. Давить они будут то на одну клавишу, то на другую. То на Ереван, то на Баку. Стремление Пашиняна под западное крыло стало для всех очевидным (включая замес с европейскими «наблюдателями», отдыхающими на территории Армении и наблюдающими из мест наибольшего комфорта), просто он никак не выберет для такого рывка подходящий момент. И если любимая Франция, с такими же странными политическими персонажами, как сам Пашинян, никак не может стать для него надёжной опорой, то в таком случае остаётся один вариант: Вашингтон. Но ещё не факт, что Вашингтон готов сделать ставку на Пашиняна.

Ниджат Гаджиев