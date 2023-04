Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Брюссель провел встречу со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом. Об этом глава турецкой дипломатии сообщил на своей странице в Twitter.

Чавушоглу, находящийся в европейской столице для участия во встрече глав МИД стран-членов НАТО, провел ряд переговоров.

«Мы напомнили шведскому коллеге Бильстрему о шагах, которые необходимо предпринять для вступления в НАТО. Сотрудничество, ориентированное на результат, — важное условие в борьбе с терроризмом», — написал глава МИД Турции.

İsveçli mevkidaşım Billström’e, #NATO‘ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart.

Reiterated our expectations for #Sweden‘s NATO accession to FM @TobiasBillstrom.Effective cooperation against terrorism is a must. pic.twitter.com/sncCjgM6qk

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 4, 2023