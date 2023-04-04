Наемникам ЧВК «Вагнер» удалось захватить здание администрации Бахмута, а российские военные продвигаются в центр города, говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Аналитики подтвердили, что кадры видео с российским флагом на разрушенном здании городской администрации настоящие и подтверждают, что «вагнеровцы» сумели захватить это здание.

Аналитики предположили, что теперь наемники попытаются закрепить контроль над центром города и попытаются продвинуться на запад через спальные районы города в направлении Хромового.

Кроме этого, по данным ISW, российские военные продолжили продвигаться в центр города.

Также в ISW добавили, что в ВСУ подтвердили, что вместе с «вагнеровцами» в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в том числе ВДВ.