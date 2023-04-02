1 апреля Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс страны, согласно которым СМИ и другие субъекты медиа освобождаются от уплаты налога на прибыль, упрощенного налога и НДС. Эта мера стала еще одним воплощением государственной политики, направленной на развитие и укрепление отечественных средств массовой информации, сообщает Trend.

Освобождение СМИ от выплаты основных налогов создает азербайджанским медиа условия для выхода на новый уровень развития. Любое СМИ – это в том числе бизнес-структура и работодатель для тысяч людей. И сейчас у редакций высвобождаются дополнительные финансовые ресурсы, которые безусловно будут направлены на повышение квалификации журналистов, на реализацию новых проектов, модернизацию инфраструктуры и другие направления.

Безусловно эти меры крайне позитивно скажутся как на профессиональном уровне отечественных медиа, так и на их конкурентоспособности в международном масштабе.