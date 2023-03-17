Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд, сообщили власти страны.

«Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от «стихийного бедствия века» составил порядка 2 трлн турецких лир (более $105 млрд — прим. )», — приводит выдержки из документа департамента телеканал TRT.

По данным казначейства, непосредственный материальный ущерб от стихийного бедствия составил 1,6 трлн лир. Общие убытки адекватны 9% прогнозируемого ВНП Турции в 2023 году, следует из доклада.