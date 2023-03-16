В Армению за 2022 год приехало около 108—110 тыс. россиян. Об этом сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание. Кроме этого, в прошлом году открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП»,— сообщил министр.

За счет релокации россиян и переводу в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высоки темпы роста, отметил господин Керобян. В среднем, по его словам, россияне открывают по 500 бизнесов в год.

По данным Национального статистического комитета Армении, ВВП страны за 2022 год вырос на 12,6% относительно 2021-го. Ваган Керобян отметил, что из этих 12,6% релокация обеспечила 3 п.п. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему за 2022 год составил $3 млрд.