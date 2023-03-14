Акция сторонников оппозиционной партии «Консервативное движение» проходит в эти минуты на площади Руставели в центре перед зданием парламента Грузии.

Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.

Тысячи человек, выступающих против иностранного влияния на Грузию и за налаживание отношений с Россией, прошли по проспекту Руставели к зданию парламента и сейчас устанавливают там сцену.



