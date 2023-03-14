Слова председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейновой о том, что в Азербайджане участились случаи рождения детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, и что врачи стали чаще диагностировать у детей гиперактивность и дефицит внимания, вызвали резонанс среди пользователей социальных сетей. Они моментально подхватили эту тему и начали строить самые мрачные прогнозы на этот счет, дескать, «больных детей становится больше», «генофонд под ударом» и так далее.

Разумеется, как и всему в этом мире, таким изменениям есть объяснение, о котором простой обыватель не знает. Чтобы выяснить причины указанной тенденции Minval.az обратился к заместителю директора Центра психического здоровья Гюльнаре Мусабековой.

По ее словам, в Азербайджане тенденция т.н. мнимого «роста» вышеперечисленных заболеваний связана вовсе не с фактором роста этих заболеваний, а с улучшением уровня качества диагностики указанных заболеваний.

«Раньше на ребенка-аутиста смотрели как на странного, но не более. Сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, средства массовой информации достаточно много информируют население относительно этих расстройств. Во-вторых, когда родитель выявляет у ребенка ту или иную проблему, он обращается в поликлинику. И если раньше в поликлиниках не было психиатрической службы, то с 2014 года в каждой детской поликлинике открыт кабинет детского психиатра, куда направляет педиатр. Ребенку ставится диагноз, он уже на учете. Согласно приказу министра здравоохранения, в стране во многих учреждениях работают психологи, они проводят диагностические тесты с целью диагностики вышеуказанных расстройств. Немаловажно и то, что улучшилось и отношение общества к таким пациентам», — заявила Гюльнара Мусабекова.

Она отметила, что у всех заболеваний есть причины – как при аутизме, так и при синдроме дефицита внимания и гиперактивности – это генетические факторы, травмы головного мозга в раннем возрасте, злоупотребление будущими матерями алкоголем и курение, недоношенность, запущенные хронические заболевания. Но на первом месте остаются генетические причины. На определенном этапе внутриутробного развития происходит сбой, т.н. генетическая поломка, способствующая в дальнейшем развитию расстройств аутистического спектра.

«Кроме того, в Азербайджане распространены, к сожалению, родственные браки. И так как одна из важных причин и первопричин вышеуказанных заболеваний — генетический фактор, конечно же, при наличии таких браков риск этих заболеваний увеличивается», — сказала эксперт.

Г.Мусабекова назвала еще несколько причин развития СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность): отсутствие у детей социального общения, постоянное использование гаджетов.

«Во время пандемии дети сидели дома, в изоляции и обучались онлайн. После окончания срока временной социальной изоляции очень многие не хотели возвращаться в школу, потому что отвыкли от социального общения», — напомнила Г.Мусабекова.

По ее словам, в Азербайджане не только не существует угрожающей ситуации в связи с «ростом» вышеуказанных заболеваний, а как раз наоборот, благодаря усилиям Минздрава страны улучшилась структура первичного звена, открыты психиатрические кабинеты в детских поликлиниках, открыты реабилитационные центры как на базе Центра психического здоровья, так и зональные в 14 районах республики, где работают мультидисциплинарные команды из психолога, логопеда, арт-терапевта, терапевта по занятости и по физическому воспитанию. Именно в таких современных и благоустроенных центрах проблемные дети проходят процесс реабилитации под наблюдением высококлассных специалистов.

«Как известно, медикаментозного лечения аутизма нет. Есть реабилитационные и коррекционные мероприятия, которые должны быть максимально приближены к месту проживания ребенка, потому что это процесс длительный и подход должен быть только мультидисциплинарным», — отметила Г.Мусабекова.

В беседе с экспертом сотрудник «Минвала» коснулся также широко обсуждаемой темы «старорождаемости», которая, по мнению общественности, является одной из причин увеличения риска рождения детей с синдромом Дауна.

«Синдром Дауна – хромосомно-генетическое заболевание, лишняя хромосома появляется в 21-й паре, но более подробную информацию можно узнать у специалиста по генетике. А нарушения у ребенка, рожденного с синдромом Дауна, выявляются уже потом – пороки сердца, определенные психические нарушения, отставание в развитии и так далее. В нашей практике такие случаи бывают, и возраст родителей имеет значение. Отмечу, что он не является решающим фактором, но имеющий, тем не менее, большое значение, ибо, чем старше мать, тем больше риск определенных генетических поломок. Но скажу так же, что, если раньше с синдромом Дауна детки рождались у матерей в возрасте за 40 лет, сейчас ребенок с синдромом Дауна может родиться у 35-летних матерей. Если это родственный брак, происходит взаимодействие одинаковых генов, усиливается риск возникновения синдрома Дауна», — сказала она.

Г.Мусабекова привела некоторые статистические цифры по СДВГ. По ее словам, на первом месте по СДВГ Южная Корея – 1/38, на втором США – 1/45.

Согласно статистике, в Центр психического здоровья Азербайджана за прошлый год обратилось 1680 человек. Это немного, тем более что СДВГ – ментальное состояние человека, обострение происходит, как правило, в школьном возрасте.

Яна Мадатова