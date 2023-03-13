По оценке разных западных изданий, Россия уже потратила на войну в Украине более 100 миллиардов долларов. Эта сумма весьма размытая, поскольку не учитываются реальные потери российской экономики в результате десяти пакетов санкций от ЕС, ценового предела на российскую нефть, а также на другую продукцию. Если же сюда добавить и замороженные активы России, то цифра может быть сумасшедшей.

«Если говорить про экономическую прочность России в условиях санкций, то она достаточно крепка. Я скоро опубликую данные по расчетам того, насколько у российского бюджета хватит денег на эту войну. Такую войну, путинская Россия может вести и 5, и 10 лет», — сказал Minval.az экономист Дмитрий Некрасов.

Говоря же о реальном влиянии санкций на социально-политические показатели, эксперт отметил, что они мало поддаются прогнозированию.

«Экономика с учетом накопленных запасов, положительного сальдо во внешней торговле, а в целом война в современном мире отнимают не много денег в сравнении с бюджетными средствами. Это одна история. Но то, что люди гибнут и падает реальная доходность населения – это другая история. Наверное, недовольство должно расти. С другой стороны, как оно политически может проявиться, мне не понятно. Но то, что люди будут жить хуже – это понятно», — подчеркнул эксперт, добавив, что экономика России будет регрессировать.

Наличие денег на войну и способность ее финансировать не отменяют того факта, что экономика будет медленно регрессировать.

«Что касается политических историй вокруг Пригожина, то тут не стоит делать прогнозов. Понятно, что всегда существует некая вероятность того, что крайние ястребы (ультранационалисты и прочие) могут захватить власть, но я бы оценивал такую вероятность, как незначительную. Инерционный сценарий – все это будет продолжаться до смерти Путина. Ему удастся контролировать ситуацию. Я не вижу, как это все может сломаться в обозримом будущем», — полагает аналитик.

По словам эксперта, на сегодня из России уехали квалифицированные специалисты.

«От нескольких тысяч людей до миллиона людей. Это уже один из главных факторов деградации. Дальше снижаются инвестиции, а именно частные. Они будут еще снижаться, если будут увеличиваться расходы на финансовые нужды. Одно дело ввести в Россию айфоны, а другое — ввести автоматическую линию из Германии, где ее произвели и нужна техническая поддержка. С точки зрения с высокотехнологичного оборудования там не все так просто с импортом. Если какой-то станок для военной техники можно ввести, то массовое высокотехнологичное оборудование для гражданских нужд использовать не получится», — добавил он.

Модернизации промышленности не будет, будет недоинвестирование, производительность труда не будет расти, полагает эксперт.

«Все это не приведет к тому, что завтра нечего будет есть, все это очень медленно работает, но понятно, что они будут накапливаться в течение времени. В сравнении с тем, как экономика могла расти и модернизироваться без войны, очевидно, что деградация здесь на лицо», — подчеркнул он.

Аналитик также считает, что в прошлом году Россия экспортировала свою продукцию больше, чем за всю ее современную историю.

«Это, прежде всего, следствие роста цен на нефть в большом объеме. Никаких других факторов нет. В этом году экспорт нефти и нефтепродуктов в страны ЕС сократится в 5-10 раз. Но Россия будет поставлять все в Индию, Китай и африканские страны. Очевидно, что у такой большой страны, как Россия, которая долгие годы имела положительное торговое сальдо, профицит бюджета не получится», — подчеркивает эксперт.

К примеру, в Турции подобные санкции обрушили бы экономику. Страна, которая долгие годы только откладывала деньги, обрушить экономику этой страны санкциями невозможно, считает он.

«Тем не менее, санкции в долгосрочной перспективе нанесут России большой вред, но это не говорит о том, что завтра произойдет катастрофа и все остановится. Таких перспектив нет. Но это ведет к тому, что вместо роста, который был бы без этих санкций, будет стагнация и небольшое падение. Если бы не было санкций, то рост экономики составил бы 3-5%. Падение на 2% — это не катастрофа», — сказал он.

Говоря об импортозамещении, эксперт сказал, что шансов на перестройку экономики и импортозамещение у России нет.

«Понятно, что в отдельных секторах могут быть какие-то действия и где-то успешные, но в целом в масштабах экономики этого произойти не может в силу технологичного отставания, который будет нарастать. В современном мире без импорта технологий развиваться не получается. Современная экономика – это цепочка создания прибавочной стоимости и международная кооперация», — отметил он.

По его словам, даже США не собирают у себя целиком сложные товары. Части производятся по всему миру. Если ту или иную страну исключают из цепочки поставок, а Россию исключили, то, развивать современную промышленность невозможно в принципе.

«Приведу простой пример, есть автоматическая коробка передачи. Их не делает ни «Мерседес», ни «БМВ». Их производят 3-4 компании в мире, причем большая часть рынка приходится на первые две. Оборудование для создания чипов в мире делают две компании, и они не в США. В мире происходит разделение труда и специализация. Создать компанию, которая будет производить коробку передач можно, но она будет делать ее и дороже, и хуже. Это касается всего», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев