Третье пакистанское судно с 2600 зимними палатками на борту отправилось в Турцию, чтобы оказать поддержу пострадавшим от разрушительных февральских землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

В церемонии отправки судна в Карачи приняли участие генеральный консул Турции Джемаль Сангу, председатель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA) Инам Хайдар Малик и командующий ВМС Пакистана Фейсал Аббаси, передает «Анадолу».

Выступая на церемонии, турецкий генконсул поблагодарил Пакистан за оказанную поддержку. «Обе страны всегда стоят бок о бок в трудные времена», — сказал Сангу.

Корабль ВМС Пакистана наряду с Турцией доставит гуманитарную помощь и в Сирию, в том числе 22 тыс. одеял, продуктовых посылок и генераторов.

Ожидается, что третье пакистанское судно прибудет в порт Мерсина 23 марта.