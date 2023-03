Глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде прокомментировал иранскую провокацию.

«Начав с военных учений 17-20 октября 2022 года, Иран продолжает свою дипломатию канонерок, проводя «полет запугивания» своим военным самолетом в течение 42 минут вблизи освобожденных территорий вдоль государственной границы Азербайджана».

📍Starting with military exercises on 17-20 October 2022, #Iran continues its gunboat diplomacy conducting «intimidation flight» with its millitary aircraft for 42 minutes near the liberated territories alongside the state border of #Azerbaijan. https://t.co/QgQMafIows

