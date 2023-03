Глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде заявил, что при поддержке российских миротворцев Армения продолжает переброску своих войск через альтернативную грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу в Карабахский экономический регион Азербайджана.

«Умышленное нарушение Трехстороннего заявления от 10.10.2020 может спровоцировать возобновление боевых действий», — написал Гусейнзаде в Twitter.

With the support of Russian peacekeepers, Armenia continues to transfer its troops via alt. Khankendi-Khalfali-Turshsu unpaved road to the #KarabakhEconomicRegion of 🇦🇿. Deliberate violation of the Trilateral Statement of 10.10.2020 may trigger the resumptions of hostilities. pic.twitter.com/ycZ5gvmU7X

— Jafar Huseynzada 🇦🇿 (@JafarHuseynzade) March 11, 2023