Причиной участившихся аварий на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку является непрактичность труб. Накануне из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку в Баку и на большей части Абшеронского полуострова возникли временные перебои с подачей воды.

По данным Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов, вода будет подана в обычном режиме с 20 июня, после завершения ремонтных работ. Аварии на магистральных водопроводных линиях случаются не редко. Особенно на те, что проложены несколько десятков лет назад. Водопровод же Огуз-Габала-Баку относительно новый. Его строительство завершилось в 2010 году со стороны ОАО «Азерсу», чтобы полностью покрыть потребность населения Баку и Абшерона в пресной воде.

Как сообщили Minval в Объединенной службе водоснабжения крупных городов, магистральный водопровод Огуз-Габала-Баку проложен с использованием труб из стеклопластика (GRP). Хотя одним из главных преимуществ этого типа труб является их устойчивость к коррозии, в то же время трубы GRP обладают высокой чувствительностью из-за своих специфических технических характеристик. Поэтому в некоторых случаях возможны локальные аварии в результате ударов или гидравлических напряжений в процессе эксплуатации.

«В таких случаях следует отметить, что основным трудоемким этапом в процессе ремонта и восстановления является этап осушения и заполнения трубопровода водой, а не непосредственно технические ремонтные работы. Так, для полного осушения трубопровода требуется более 24 часов. Столько же времени нужно, чтобы заполнить трубы водой в соответствии с давлением. Поскольку все эти этапы проводятся под строгим контролем и в рамках соответствующих мер безопасности, потребуется время на общий период восстановления вводоснабжения в случае аварии», — сказали в Объединенной службе.

В ведомстве добавили, что при таких авариях абоненты не сидят без воды. Водоснабжение осуществляется с перерывами в течение суток из альтернативных источников водоснабжения. При этом в настоящее время аварийной бригадой проводятся оперативные и штатные работы по восстановлению трубопровода.