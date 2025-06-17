Название израильской атаки на Иран — «Восстающий лев» — несёт в себе не просто звучную метафору, а целый комплекс смыслов: от религиозных аллюзий до политических намёков.

Библейская основа: формулировка восходит к книге Чисел (23:24): «Народ восстанет, как лев… съест добычу и будет пить кровь убитых». Это подчёркивает образ решимости и силы, идущей от Бога.

Мессианская символика: «восстающий лев» отсылает к Льву Иудейскому — символу мессианского триумфа и духовной победы.

Политический подтекст: название может быть также аллюзией на флаг эпохи династии Пехлеви — «Лев и Солнце», намекающий на идею смены режима в Иране.

Таким образом, «Восстающий лев» — это не просто кодовое имя операции, а многослойное послание, обращённое как к внутренней аудитории, так и к врагу.