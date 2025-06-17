Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спикера парламентской ассамблеи Северной Македонии Африма Гаши.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, подчеркнуто, что имеется большой потенциал для расширения сотрудничества.

Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений между странами.

Гость подчеркнул, что Северная Македония считает Азербайджан дружественной страной.

На встрече были обсуждены перспективы отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической и других сферах, выражено удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Северной Македонии.