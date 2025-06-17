Израиль не сможет вести длительный вооруженный конфликт с Ираном.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны исламской республики Реза Талайиник.

Он отметил, что хотя Иран понес определенный урон, Израиль со стратегической точки зрения неспособен сопротивляться и выдержать длительную войну.

«Хребет сионистского режима будет сломлен», — приводит его слова телеканал SNN.

Также Минобороны Ирана заявило, что Иран в ходе удара во вторник по Израилю применил новейшую ракету, которую израильские военные не смогли отследить до ее попадания по цели.