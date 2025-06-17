Посольство Азербайджана в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе продолжают работать в штатном режиме. Об этом «Минвалу» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, на данный момент из Ирана эвакуированы 41 гражданин Азербайджана.

«Наши дипломаты остаются на местах», — подчеркнул представитель МИД.

Отвечая на вопрос, почему Баку не призывает граждан покинуть территорию Ирана, подвергающегося ракетным ударам со стороны Израиля, Гаджизаде напомнил, что МИД уже выступал с обращением, в котором рекомендовал воздерживаться от поездок в эту страну без крайней необходимости.

Тем, кто всё же намерен поехать, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и избегать посещения районов, расположенных вблизи военных и ядерных объектов.