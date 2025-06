… и не только в прямом смысле зловредного насекомого, но и в фигуральном в виде различных иностранных «правильных» и «праведных» программ. Регион, однако, не зевает и затевает все новые перспективные проекты финансово-экономического, энергетического, оборонного, правового и суверенного развития – вплоть до того, что в Астане уже выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане. Ну и без курьезов тоже не обходится.

В преддверии второго саммита «Центральная Азия – Китай», который стартовал на фоне военного обострения на Ближнем Востоке, республики региона решают общие для них и «индивидуальные» проблемы. К примеру, нашествия саранчи, пожирающей посевы самых разных сельскохозяйственных культур, и активности в регионе Еврокомиссии, продвигающей повестку ЛГБТК+.

Начнем с проблемы насекомых, в борьбе против которых объединяются, по меньшей мере, три государства ЦА — Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. По информации «Восточного экспресса», они договорились о совместных действиях в условиях угрозы массового нашествия вредоносных насекомых. Оно уже зафиксировано в Казахстане и, по данным Orda.kz, только в одном из регионов РК заражено уже 120 тыс. сельскохозяйственных угодий. Несколько лучше обстоят дела в Узбекистане и Кыргызстане, где большая часть земель была обработана в мае в ожидании нашествия саранчи.

Между тем нахрап саранчи может затронуть миллионы гектаров пахотных земель, и вопрос этот, равно как принятие мер против вредителей, обсудили руководители фитосанитарных служб соответствующих государств с акцентом на согласованные усилия в приграничных регионах.

Ключевым инструментом стала инновационная система Locust.uz — цифровая платформа, позволяющая отслеживать места откладывания яиц, участки химобработки и передвижение техники в реальном времени благодаря GPS-навигации.

Стороны договорились по ряду совместных мер борьбы, в частности, мониторингу очагов поражения и рисков, интеграции информационных систем для оперативного обмена данными, и т.д. Такой подход должен помочь странам не только справиться с текущей угрозой, но и создать основу для долгосрочного сотрудничества в сфере аграрной безопасности.

Но как быть с угрозой безопасности иного рода – продвижением в регионе программ, финансируемых Еврокомиссией, и связанных с видимостью защиты прав ЛГБТК+, женщин и небинарных лиц, а также созданием устойчивых сетей различных НПО?

Eurasia Today приводит данные за 2024 год, в соответствии с которыми ЕК активно финансировала вышеуказанные программы (насколько известно, они не были отозваны в текущем году — прим. ред.) через такие механизмы как Citizens, Equality, Rights and Values и инициативу Global Gateway – речь о миллионах евро.

«Особое место в этих процессах занимает организация EuroCentralAsian Lesbian Community (ELC), выступающая координатором и куратором многих инициатив: от фестивалей «лесбийского искусства» (Lesbiennale) до публикации исследований о дискриминации и грантов для местных активистов. Организация тесно сотрудничает с такими структурами, как ILGA-Europe, TGEU, RFSL (Швеция) и All Out, а ее деятельность щедро финансируется Еврокомиссией; Sigrid Rausing Trust, «Открытое общество» Сороса и рядом западноевропейских правительств. Однако помимо культурных и образовательных программ, ELC занимается лоббированием политических изменений, поддержкой местных ЛГБТК+ организаций и продвижением западных стандартов прав человека», — информирует центрально-азиатское издание.

По его данным, указанная организация открыто заявляет о своей миссии «деколонизации» и критикует любые проявления национального суверенитета, которые мешают продвижению западной повестки: «Пример ELC и ее деятельности в Средней Азии ярко демонстрирует, как под видом борьбы за права меньшинств и «видимость» ЛГБТК+ сообществ в регион внедряются западные ценности, чуждые местным традициям и культуре».

Резюме: Еврокомиссия и связанные с ней фонды используют гранты и культурные проекты как инструмент влияния, превращая регион в «лабораторию для социальных экспериментов и давления на неугодные режимы. В итоге речь идет не столько о защите прав, сколько о подмене национального суверенитета глобалистскими интересами и разрушении традиционных основ общества».

Казахстан

В республике, наконец, совершился прорыв в строительстве атомной электростанции – выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС: им стала российская компания «Росатом». По информации Агентства РК по атомной энергии, начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет РФ. А китайская СNNC станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

Как пояснил председатель Агентства Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России: «Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. … безусловно, Китай – одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой, и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР».

А пока Казахстан и Китай построят первый в ЦА «зеленый» алюминиевый завод, сообщает ИА QazaqGreen. С китайской стороны проект представляет корпорация EastHope Group. Комплексный «зеленый» алюминиевый кластера представляет собой цикл от добычи сырья до его переработки, глубокой обработки материалов и выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Первый этап проекта — возведение горно-обогатительного комплекса по переработке глинозема мощностью 2 млн тонн в год и электролизного завода по выпуску 1 млн тонн алюминия ежегодно.

Сообщается также, что стратегическое расположение Казахстана как логистического хаба на Шелковом пути, усиливает потенциал проекта. Общий объем инвестиций оценивается в более чем 12 млрд долларов.

«ЦентрАзия» информирует об открытии в Алматы современного контейнерного терминала ZHETYSU – масштабный инфраструктурный проект стал результатом партнерства между дочерней компанией АО «НК «ҚТЖ» — АО «Кедентранссервис» и китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.

Контейнерная площадка терминала занимает 9 200 м² и рассчитана на единовременное хранение до 1 101 TEU. Площадь складских помещений достигает 23 400 м², парковочная зона для коммерческого автотранспорта — 8 900 м².

Поясняется, что, находясь в точке пересечения основных транспортных магистралей, терминал проектной мощностью 115 000 ДФЭ в год станет стратегическим центром консолидации грузопотоков и крупнейшим импортным хабом Казахстана. В день открытия на терминал прибыл первый контейнерный поезд, отправленный из казахстанско-китайского грузового терминала в Сиане (КНР).

На открытии терминала председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, в частности, заявил, что Казахстан стремится стать полноценным транспортно-логистическим хабом Центральной Азии и Каспийского региона: «Мы уверенно движемся в этом направлении, вдоль международных коридоров, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, такие как Сухие порты в Хоргосе и Сиане, международный логистический хаб в Ляньюнгане, морские порты Курык и Актау. Открытие нового терминала в Алматы — это часть стратегии».

Юань Сяоцзюнь, генеральный директор Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. добавил: «Этот международный логистический хаб также будет обеспечивать устойчивый рост экономического взаимодействия между Китаем, Казахстаном и Евразией».

Между тем расширяется экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Индией. По данным МИД РК, в результате недавнего официального визита в Индию заместителя премьер-министра и министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу, стороны подтвердили уровень торгового оборота между двумя странами на уровне 1 млрд долларов и договорились о его доведении до 3 млрд в валюте США. Что же касается инвестиций Индии в Казахстан, за последние 20 лет они едва превысили 450 млн долларов и, по замыслу сторон, должны быть увеличены.

В настоящее время речь идет о реализации инвестиционных проектов по строительству современных медицинских клиник, производству в РК автобусов и грузовиков, развитии сфер транспорта и коммуникаций (включая проекты «Север–Юг» и Транскаспийском маршрут); в области энергетики, «зеленых» технологий, и т.д.

Правительство Казахстана предлагает индийскому бизнесу комплекс льгот. В настоящее время в стране работает более 600 индийских компаний (фармацевтика, горнодобыча, пищевая промышленность).

Узбекистан

В продолжение темы инвестиционного сотрудничества – на примере РУз: в республике для защиты прав инвесторов создают Ташкентский международный коммерческий суд (TICC). «Газета.uz» поясняет, что задачей такого международного суда, помимо защиты прав инвесторов, является и повышение квалификации местных судей и адвокатов. Структура войдет в систему разрешения коммерческих споров наряду с уже действующим Ташкентским международным арбитражным центром и станет важным элементом модернизации национальной судебной системы и привлечения инвесторов.

«Этот суд интересен тем, что он создан для применения современных международных стандартов и внедрения актуальных методов разрешения споров. Это важно, поскольку обеспечивает прозрачность, беспристрастность и предсказуемость — качества, крайне необходимые для доверия со стороны международных и местных инвесторов», — пояснила бывший министр юстиции Германии, специалист в области международного арбитража Херта Дойблер-Гмелин.

По ее словам, особенно важно, чтобы суд следовал не только национальному праву, но и международным нормам, таким как стандарты Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международной торговой палаты.

А по мнению ректора Ташкентского государственного юридического университета Исламбека Рустамбекова, TICC может изменить подход к подготовке юристов в Узбекистане и повлиять на развитие всей правовой системы страны. Новая инстанция позволит рассматривать дела на английском языке с применением норм иностранного права, что недоступно в нынешней системе.

Отмечается также, что в обычных судах иностранные адвокаты не могут представлять интересы клиентов, поскольку законодательство Узбекистана требует обязательного наличия гражданства и местной лицензии. В этом смысле TICC станет платформой для новых практик, открытой как для зарубежных юристов, так и для рассмотрения трансграничных споров по международным стандартам.

То же издание информирует, что Агентство по атомной энергии «Узатом» и французская инжиниринговая компания Assystem создадут совместное предприятие для технического сопровождения проектов в области гражданской ядерной энергетики, в том числе строительства АЭС малой мощности в Джизакской области республики.

По словам главы «Узатома» Азима Ахмедхаджаева, соглашение с Assystem создает техническую основу для реализации планов Узбекистана в сфере атомной энергетики. Создание совместного предприятия в Ташкенте позволит Узбекистану не только воспользоваться международной экспертизой, но и нарастить собственный инжиниринговый потенциал в ядерной энергетике. В перспективе, как предполагается, оно может стать центром компетенций в области сопровождения атомных проектов в регионе.

А «Караван Инфо» сообщает, что Узбекистан вышел на финишную прямую по строительству крупнейшей медной обогатительной фабрики страны — МОФ-3. Объект станет важнейшим элементом проекта по освоению одного из крупнейших медных месторождений Узбекистана — «Ешлик I».

Масштабы проекта: МОФ-3 станет крупнейшим предприятием подобного типа в истории Узбекистана; его проектная мощность — 60 млн тонн медной руды в год; ключевое оборудование поставили мировые лидеры — Metso Outotec (Финляндия) и Thyssenkrupp (Германия). Особенность проекта — система циклично-поточной транспортировки руды с использованием двух конвейеров общей протяженностью более 8 км с перепадом высот, что удешевляет доставку по сравнению с традиционными способами.

«Ешлик I», помимо меди, содержит также молибден и другие полезные элементы. Общий объем инвестиций в проект — более 5 млрд долларов. Запуск МОФ-3 позволит удвоить объемы переработки руды и значительно нарастить экспорт медного концентрата

Eurasia Today информирует, что международные резервы Узбекистана на начало июня достигли почти 50 млрд долларов – «это рекордный показатель за всю историю наблюдений с 2013 года. Рост продолжается пятый месяц подряд, а с начала года резервы увеличились на 8,48 млрд долларов. Продажи драгметалла замедлились». Основной вклад в рост вновь внесло золото, стоимость которого на мировом рынке остается на высоком уровне. Физический объем драгметалла в резервах составляет 11,43 млн тройских унций (355,5 тонны).

Золотовалютные резервы Центрального банка играют ключевую роль в поддержании стабильности национальной экономики и финансовой системы. Они могут быть использованы для поддержки стабильности национальной валюты через влияние на ее курс в случае резких колебаний; оплаты внешних обязательств перед кредиторами; покрытия импорта в кризисных ситуациях, а также в качестве страховки от внешнеэкономических рисков.

Кыргызстан

Нет женщин – нет выборов: к этому сводится одно из положений об изменении конституционного закона, подписанного на днях президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Одним из важных элементов реформы избирательной системы, пояснили в Центризбиркоме КР, стало внедрение жестких норм по обеспечению гендерного баланса.

Поскольку женщины составляют 52% избирателей, в законе предусмотрено требование: не менее 30 депутатских мандатов должны быть распределены между представителями одного пола. К примеру, если в каком-либо округе все три лидирующих кандидата — мужчины, но по количеству голосов женщина заняла седьмое место, то, в соответствии с новым законом, мандаты получат двое мужчин, а третий отойдет к женщине, набравшей наибольшее количество голосов среди представительниц «прекрасного пола». Ну, а если в избирательном округе не будет зарегистрировано ни одной женщины-кандидата, выборы не состоятся.

Среди прочих изменений – доступность электронного голосования для граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом или внутри страны – они смогут проголосовать с любого удобного для них места.

«Вечерний Бишкек» выступил со статьей с громким заголовком – «Вместо Ленина – Посейдон». Вот что пишет газета: «Владимиру Ильичу не везет с некоторых пор на всем постсоветском пространстве. Памятники ему сносят … В лучшем случае перетаскивают подальше от видных мест. … В Кыргызской Республике пока остается несколько статуй вождя мирового пролетариата, и относительно этих монументов у народа нет единого мнения. Кому-то они как кость в горле, другие уверены, что нет никакого резона бороться с памятью. Так или иначе, Ленин – реальный персонаж, с которым у Кыргызстана связана целая эпоха социализма. Кто такой Ленин – хотя бы приблизительно знает каждый кыргызстанец. А кто такой Посейдон?»

Как выяснилось, немалое количество народа впервые услышало это имя лишь в начале июня 2025-го, потому как древнегреческий бог «поселился» на иссык-кульском пляже: «Вопрос в другом: откуда и для чего они там взялись? (то есть Посейдон и Зевс). Ленина в Оше сносили тайно, под покровом ночи. Но, по крайней мере, с ведома и по поручению мэрии города. Зевса и Посейдона (будем считать, что это, все-таки, они) воткнули в пляжный интерьер тоже как-то тихо и незаметно».

А все потому, что часть территории пляжа передана инвесторам – компании Green City, и она оформляет ее по собственному проекту: «Дизайн и установку фигур с мэрией не согласовывали…». А посему «Жители Прииссыккулья … пребывают в недоумении. Где Древняя Греция – и где современный Кыргызстан? Какое отношение эти двое имеют к кыргызам и нашему священному озеру? А что символизируют на берегу Иссык-Куля эти двое неопознанных?»

Поиронизировав далее на этот счет, издание пишет, что облагораживать пляжи и привлекать туристов следовало бы с другого: «Те же деньги, которые вбухиваются, «чтоб было красиво», лучше потратить на то, чтобы было безопасно. Спасатели и медики снова с дрожью ждут открытия туристического сезона с традиционными плохо контролируемыми скутерами и прочей водной нечистью, от которой ежегодно страдают и те, кто читал легенды Древней Греции, и те, кто с ними не знаком».

Таджикистан

В РТ запускают производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с встроенным искусственным интеллектом (ИИ) – их оснащение современными технологиями, включая автономные системы, позволяет быстро обследовать удаленные и труднодоступные районы (в республике их, как известно, множество). И собственное производство ею дронов особенно актуально с точки зрения контроля границ (Афганистан).

На октябрь запланировано проведение в Таджикистане международного форума по ИИ, в рамках которого обсудят сотрудничество Душанбе с известными компаниями – производителями дронов из Турции, Китая и России. Речь также идет о взаимодействии в производстве дальнодействующих аппаратов с ИИ с турецкими и российскими специалистами.

Параллельно, по данным ИА Asia-Plus, налаживается сотрудничество по выпуску дронов в военной свободной экономической зоне совместно с компанией QullaAI (ОАЭ). А также стратегическое партнерство таджикских компаний с «Presight AI» и «Scale AI» (ОАЭ и США) для размещения дата‑центра и GPU‑кластера.

То же издание информирует, что в Таджикистане впервые пройдут совместные учения ОДКБ и Антитеррористического центра СНГ – осенью участники маневров отработают сценарий по пресечению перемещения террористов через госграницу.

Угрозы безопасности СНГ связаны, в частности, с усилением нестабильности на Ближнем Востоке, в Африке, в афгано-пакистанской зоне и Центральной Азии. По данным ФСБ РФ, за 2024 год спецслужбы и правоохранительные органы стран СНГ установили свыше 5,5 тыс. террористов и экстремистов, предотвратили 550 террористических и экстремистских преступлений на пространстве Содружества. Привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тыс. человек.