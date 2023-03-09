Россия во время сегодняшней атаки выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Россияне сегодня осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также россияне выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона Украины сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также 4 беспилотника.

«В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей», — добавил Залужный.