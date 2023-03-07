В Казахстане в 2023 году на деньги, изъятые у коррупционеров и поступившие в фонд поддержки инфраструктуры образования хотят построить более 70 школ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.

Охватить планируют «почти все регионы».

«В этом году на деньги коррупционеров будут построены более 70 школ. Документы для этого уже имеются, в списке у нас уже есть. На днях этот список будет поддержан и начнется финансирование строительства этих школ. Тут есть как новые школы, так и те, которые будут завершать строительство. Это именно деньги коррупционеров, которые называются «Фонд поддержки инфраструктуры образования», — сказал Гани Бейсембаев.