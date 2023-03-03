«Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то изменения, происходящие сегодня в Азербайджане как в сфере культуры вождения, так и в сфере дорожного движения, показывают, что страна развивается достаточно быстро», сказал министр цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев, выступая на открытии твининг-проекта «Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане», реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза.

По его словам, в мире ежегодно более 1 млн человек погибает в результате нарушений ПДД.

«Это означает, что каждые 30 секунд погибает один человек. Если рассмотреть экономические аспекты вопроса, можно заметить, что в результате нарушения правил дорожного движения глобальной инфраструктуре ежегодно наносится ущерб в размере около 500 млрд долларов», — отметил Р.Набиев.

Министр также добавил, что в стране в прошлом году в ДТП погибли 834 человека.

«Это значительно выше среднего показателя как по СНГ, так и по миру. Но это позволяет нам увидеть ошибки в принятых программах, совершенствовать их, сфокусироваться на успехах и двигаться вперед», — подытожил он.