Освобожден от должности министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
Известно, что Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики поручено заместителю министра Хаяле Халыгверди гызы Дадашовой.
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