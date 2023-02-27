В Баку и на Апшеронском полуострове 28 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами будет туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 8-13 ° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3°мороза до 2° тепла, днем 5-10 ° тепла.